ITM Alba: AMENZI de 22.500 de lei și 44 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 16-20 martie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 22.500 de lei și 44 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 16-20 martie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
În perioada 16-20 martie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 22.500 de lei și au acordat 44 de avertismente în urma controalelor efectuate.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 16.03.2026-20.03.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 48
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:633
– femei : 234
Număr deficienţe constatate: 126
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:8
-5 Amenzi – 13.500 lei
-3 avertismente
Principalele deficienţe constatate în controale:
*angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
*contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
*nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
*neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
*neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
*nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
*dosarele personale sunt incomplete;
*nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
*nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
*contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 24
Număr deficienţe constatate: 43
Număr de măsuri dispuse: 43
Angajatori sancționați: 24
Nr. sancţiuni aplicate: 43
– 2 amenzi-9000 lei
– 41 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale :
*Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
*Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
*Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
*Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
*Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
*Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
*Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
