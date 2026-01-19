ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

În perioada 12-16 ianuarie 2025, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 14.500 lei și au acordat 45 de avertismente în urma controalelor efectuate.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În perioada 12.01-16.01.2026 la nivelul ITM Alba s-a desfășurat Campania națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate si pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile hoteluri și alte facilități de cazare, restaurante și alte acivități de servicii de alimentație.

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 12.01.2026-16.01.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 55

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 648

– femei :273

Număr deficienţe constatate:110

Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:2

– 2 amenzi- 6000 lei

Principalele deficienţe constatate în controale :

– nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

– nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

– contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

– nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

– neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

– nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

– dosarele personale sunt incomplete;

– nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:30

Număr deficienţe constatate:47

Număr de măsuri dispuse :47

Angajatori sancționați:30

Nr. sancţiuni aplicate :47

– 2 amenzi-8500 lei

– 45 avertismente

Principalele deficienţe stabilite în controale :

– Nu sunt actualizate instrucțiunile proprii SSM cu informații cu privire la utilizarea/depozitarea substanțelor chimice utilizate pt.curățenia spațiilor;

– Declarațiile de conformitate UE care însoțesc articolele pirotehnice de distracție utilizate la jocurile de artificii pentru terțe persoane, nu sunt păstrate la angajator.

