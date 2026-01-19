Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

În perioada 12-16 ianuarie 2025, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 14.500 lei și au acordat 45 de avertismente în urma controalelor efectuate.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În perioada 12.01-16.01.2026 la nivelul ITM Alba s-a desfășurat Campania națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate si pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile hoteluri și alte facilități de cazare, restaurante și alte acivități de servicii de alimentație.

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 12.01.2026-16.01.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 55

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 648
– femei :273

Număr deficienţe constatate:110

Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:2

– 2 amenzi- 6000 lei

Principalele deficienţe constatate în controale :

– nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

– nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

– contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

– nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

– neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

– nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

– dosarele personale sunt incomplete;

– nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:30

Număr deficienţe constatate:47

Număr de măsuri dispuse :47

Angajatori sancționați:30

Nr. sancţiuni aplicate :47

– 2 amenzi-8500 lei

– 45 avertismente

Principalele deficienţe stabilite în controale :

– Nu sunt actualizate instrucțiunile proprii SSM cu informații cu privire la utilizarea/depozitarea substanțelor chimice utilizate pt.curățenia spațiilor;

– Declarațiile de conformitate UE care însoțesc articolele pirotehnice de distracție utilizate la jocurile de artificii pentru terțe persoane, nu sunt păstrate la angajator.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | 13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

19 ianuarie 2026

De

13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați Luni, 19 ianuarie 2026, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, s-au prezentat 13 agenți de poliție pentru a-și prelua atribuțiile de serviciu.  Astfel, 13 agenți de poliție, absolvenți ai Școlilor de Agenți de Poliție […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

19 ianuarie 2026

De

Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere Un șofer din Alba a fost prins băut la volan în județul Hunedoara. Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere. Potrivit IPJ Hunedoara, în noaptea de 18 ianuarie 2026, la ora 01:45, pe DN76, […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit în zona Partoș. Două persoane, rănite ușor

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

19 ianuarie 2026

De

ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit în zona Partoș Un accident rutier a avut loc luni, 19 ianuarie 2026, în jurul orei 12.30, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în zona Partoș. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. […]

Citește mai mult