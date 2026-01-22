Curier Județean

ISU Alba | Pericol ascuns în nopțile friguroase: „Nu adormiți cu focul aprins în sobă!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 52 de minute

în

De

Pe fondul temperaturilor foarte scăzute din această perioadă, ISU Alba atenția asupra unui pericol frecvent ignorat: adormirea cu focul aprins în sobă.

Un gest aparent banal poate avea urmări tragice pentru întreaga familie.

„Știm că frigul de afară este tăios, dar nicio căldură nu merită riscul pierderii vieții. Un somn liniștit se poate transforma într-o tragedie dacă lăsați focul aprins în sobă.

De ce este atât de periculos?

– Ucigașul tăcut: Monoxidul de carbon nu are miros, dar te poate lăsa fără suflare în somn;

– Un singur jar căzut din sobă poate mistui o casă întreagă, mai ales dacă în apropiere se află materiale care se pot aprinde ușor (covor, perdele, hârtii);

– Supraîncălzirea sau deteriorarea sobei, pot duce la fisuri și scurgeri de gaze toxice.

Înainte de culcare, asigurați-vă că focul s-a stins complet. Siguranța familiei tale este prioritatea numărul unu!”, a transmis ISU Alba, joi, 22 ianuarie 2026.

