ISU Alba | Pericol ascuns în nopțile friguroase: „Nu adormiți cu focul aprins în sobă!”
ISU Alba | Pericol ascuns în nopțile friguroase: „Nu adormiți cu focul aprins în sobă!”
Pe fondul temperaturilor foarte scăzute din această perioadă, ISU Alba atenția asupra unui pericol frecvent ignorat: adormirea cu focul aprins în sobă.
Un gest aparent banal poate avea urmări tragice pentru întreaga familie.
„Știm că frigul de afară este tăios, dar nicio căldură nu merită riscul pierderii vieții. Un somn liniștit se poate transforma într-o tragedie dacă lăsați focul aprins în sobă.
De ce este atât de periculos?
– Ucigașul tăcut: Monoxidul de carbon nu are miros, dar te poate lăsa fără suflare în somn;
– Un singur jar căzut din sobă poate mistui o casă întreagă, mai ales dacă în apropiere se află materiale care se pot aprinde ușor (covor, perdele, hârtii);
– Supraîncălzirea sau deteriorarea sobei, pot duce la fisuri și scurgeri de gaze toxice.
Înainte de culcare, asigurați-vă că focul s-a stins complet. Siguranța familiei tale este prioritatea numărul unu!”, a transmis ISU Alba, joi, 22 ianuarie 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl, o chemare trăită de ea zi de zi, cu discreție, credință și respect față de copii”
DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl, o chemare trăită de ea zi de zi, cu discreție, credință și respect față de copii” Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea a încetat din viață. Colectivul unității de învățământ a transmis […]
FOTO | Performanță importantă pentru un elev de la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia. Caporal Albert Barbu a obținut locul III la concursul HackTheArt
Performanță importantă pentru un elev de la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia. Caporal Albert Barbu a obținut locul III la concursul HackTheArt Elevul caporal Albert Barbu, din clasa a XI-a, a obținut locul III la concursul de informatică HackTheArt, transformându-și pasiunea pentru tehnologie într-o performanță importantă. Tânărul spune că securitatea cibernetică îl motivează […]
FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au donat sânge pentru bolnavi: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei aflați în suferință”
Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au donat sânge pentru bolnavi: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei aflați în suferință” Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au răspuns din nou pozitiv apelurilor lansate de către Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, pentru donarea de sânge și au oferit o șansă la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Există „super gripă” în România? „Termenul este eronat și nu are fundament medical”
Există „super gripă” în România? „Termenul este eronat și nu are fundament medical” Vicepreședintele Societatea Română de Epidemiologie, dr. Emilian...
Premierul Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor”
Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al...
Știrea Zilei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei Un nou...
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil...
Curier Județean
DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl, o chemare trăită de ea zi de zi, cu discreție, credință și respect față de copii”
DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl,...
ISU Alba | Pericol ascuns în nopțile friguroase: „Nu adormiți cu focul aprins în sobă!”
ISU Alba | Pericol ascuns în nopțile friguroase: „Nu adormiți cu focul aprins în sobă!” Pe fondul temperaturilor foarte scăzute...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni Apostolul îi adresează lui...
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...