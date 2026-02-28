Curier Județean

ASTĂZI | ISU Alba, la Carolina Mall: Prim ajutor, tehnică de intervenție și sfaturi pentru situații de urgență, printre activități

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

De

ISU Alba, la Carolina Mall: Prim ajutor, tehnică de intervenție și sfaturi pentru situații de urgență, printre activități

Reprezentanții ISU Alba, alături de voluntari și personal UPU-SMURD, sunt prezenți astăzi, 28 februarie 2026, la Carolina Mall, unde organizează o serie de activități dedicate Săptămânii Protecției Civile.

Evenimentul este deschis publicului și are ca scop informarea și educarea cetățenilor în privința situațiilor de urgență.

Cei interesați pot învăța tehnici de acordare a primului ajutor, modalități corecte de reacție în caz de urgență și pot afla detalii despre oferta educațională a instituției.

,,Colegii noștri, alături de voluntari și personal UPU-SMURD sunt pregătiți pentru:

– a vă învăța metodele de acordare a primului ajutor;

– cum să acționezi în cazul unor situații de urgență;

– prezentarea ofertei educaționale;

– expoziție de tehnică de intervenție:

–  activitatea și modul de intervenție al salvatorilor”, se arată într-un mesaj publicat de ISU Alba.

