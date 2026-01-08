ISU Alba: Aproape 300 de misiuni gestionate de pompieri în prima săptămână din 2026. Sute de cazuri de prim ajutor și zeci de intervenții din cauza fenomenelor meteorologice
ISU Alba: Aproape 300 de misiuni gestionate de pompieri în prima săptămână din 2026. Sute de cazuri de prim ajutor și zeci de intervenții din cauza fenomenelor meteorologice
În prima săptămână a anului 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba a fost în alertă. Au participat la aproape 300 de misiuni cele mai multe vizând acordarea primului ajutor medical, dar și efectele vremii de iarnă, incendii sau sprijinirea persoanelor.
Potrivit ISU Alba, în perioada 01 – 07 ianuarie 2026, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba au intervenit la un număr de 289 de misiuni pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical calificat.
Din totalul misiunilor, situația pe categorii de intervenție se prezintă astfel:
- 221 cazuri de prim ajutor medical (SMURD);
- 33 de intervenții în contextul fenomenelor meteorologice (căderi de zăpadă și efecte asociate);
- 2 incendii;
- 17 misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, în vederea transportării acestora în centre de specialitate și protejării de temperaturile scăzute.
- 16 alte situații de urgență.
În contextul fenomenelor meteorologice prognozate și a codurilor de avertizare aflate în vigoare, la nivelul dispeceratului ISU – SAJ au fost gestionate peste 350 de apeluri primite prin intermediul Numărului Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
Pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de condițiile meteo nefavorabile, au fost mobilizați peste 270 de pompieri militari, care au acționat cu 100 de mijloace tehnice. Eforturile operative au vizat:
- Gestionarea a de 155 urgențe medicale apărute în zonele afectate de condiții meteo dificile;
- Intervenția în 33 de situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă (degajare arbori, deblocare infrastructură) ISU Alba și SVSU.
Pentru asigurarea asistenței medicale în localitățile izolate sau unde accesul autospecialelor de intervenție a fost restricționat de stratul consistent de zăpadă, ISU Alba a utilizat autosenilata din dotare.
Această tehnică, cu capacitate mărită de trecere, a fost utilizată pentru preluarea și transportul persoanelor cu afecțiuni medicale spre echipajele de ambulanță, facilitând accesul salvatorilor în zonele montane sau neasfaltate unde circulația rutieră era blocată.
De asemenea, la momentul de față sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, personalul fiind pregătit să intervină în cel mai scurt timp pentru gestionarea oricărei situații de urgență, salvarea vieților și protejarea bunurilor cetățenilor.
Recomandăm cetățenilor să urmărească în continuare informările oficiale privind evoluția condițiilor meteorologice.
Informații despre modul de comportare în cazul diferitelor tipuri de situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației mobile DSU.
