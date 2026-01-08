8 ianuarie 2026 | Cursuri școlare suspendate în Zlatna din cauza condițiilor meteo nefavorabile: În Baia de Arieș procesul de învățământ se desfășoară online
Școala nu a reînceput, joi, 8 ianuarie 2026, la Zlatna.
Cursurile școlare au fost supendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile, după ninsorile din ultimele ore, la Liceul „Corneliu Medrea” și toate structurile arondate.
Măsura, luată cu acordul Inspectoratului Școlar Județean Alba, este valabilă pentru ziua de joi, 8 ianuarie 2026, orele urmând să fie recuperate ulterior.
În Baia de Arieș, procesul de învățământ se desfășoară deocamdată online. Decizia a fost luată, de asemenea, din cauza problemelor generate de zăpada foarte mare
În cazul în care condițiile meteo vor permite acest lucru, de luni, 12 ianuarie 2026, procesul de învățământ va fi derulat în format fizic în Baia de Arieș, au precizat pentru ziarulunirea.ro autoritățile locale.
Nici la Vadu Moților procesul de învățământ nu se poate desfășura pentru moment.
„Școala noastră este închisă, orele vor fi recuperate. Nu am recurs la varianta online deoarece avem probleme și cu curentul. Când este, când nu este. Avem echipe pe teren cu utilaje”, a declarat, pentru ziarulunirea.ro, primarul Nicolae Lazea.
Reluarea în condiții normale a cursurilor școlare, după vacanța de iarnă, a fost afectată și în alte două localități din Alba. Este vorba de Sălciua și Poșaga.
