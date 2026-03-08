IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31 mai 2026: Termen prelungit

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind prelungirea termenului dreptului de administrare constituit în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba asupra suprafeței utile de 619,42 mp din imobilul – construcție, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mușețelului (Al. Vaida Voievod), nr. 2, judeţul Alba – proprietate publică a judeţului Alba.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 174 din 19 aprilie 2024, a fost aprobată constituirea dreptului de administrare în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba, asupra spațiului, în suprafață totală de 619,42 mp, respectiv la etaj II – 547,90 mp și etaj I – 71,52 mp, din imobilul – construcție, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mușețelului (Al. Vaida Voievod), nr. 2, județul Alba, înscris în C.F. nr. 76171-C1 Alba Iulia – proprietate

publică a judeţului Alba. Spațiul are destinația „spații pentru birouri” și a fost atribuit pe o perioadă de 2 ani (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii acestui termen.

Contractul de administrare nr. 10081/167416/25 aprilie 2024, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliție Județean Alba, urmează să expire în luna aprilie 2026.

În acest sens, prin adresa nr. 98341 din 9 februarie 2026, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2646 din 9 februarie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a solicitat prelungirea termenului dreptului de administrare cu o perioadă de o lună, respectiv până la data de 31 mai 2026, asupra spaţiului menţionat anterior.

Conform prevederilor art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Autorităţile prevăzute controlează modul de exercitare a dreptului de administrare”.

