IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31 mai 2026: Termen prelungit
IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31 mai 2026: Termen prelungit
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind prelungirea termenului dreptului de administrare constituit în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba asupra suprafeței utile de 619,42 mp din imobilul – construcție, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mușețelului (Al. Vaida Voievod), nr. 2, judeţul Alba – proprietate publică a judeţului Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 174 din 19 aprilie 2024, a fost aprobată constituirea dreptului de administrare în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba, asupra spațiului, în suprafață totală de 619,42 mp, respectiv la etaj II – 547,90 mp și etaj I – 71,52 mp, din imobilul – construcție, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mușețelului (Al. Vaida Voievod), nr. 2, județul Alba, înscris în C.F. nr. 76171-C1 Alba Iulia – proprietate
publică a judeţului Alba. Spațiul are destinația „spații pentru birouri” și a fost atribuit pe o perioadă de 2 ani (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii acestui termen.
Contractul de administrare nr. 10081/167416/25 aprilie 2024, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliție Județean Alba, urmează să expire în luna aprilie 2026.
În acest sens, prin adresa nr. 98341 din 9 februarie 2026, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2646 din 9 februarie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a solicitat prelungirea termenului dreptului de administrare cu o perioadă de o lună, respectiv până la data de 31 mai 2026, asupra spaţiului menţionat anterior.
Conform prevederilor art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Autorităţile prevăzute controlează modul de exercitare a dreptului de administrare”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud
Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud Piața imobiliară din județul Alba rămâne activă și în 2026, iar în cazul caselor diferențele de preț sunt chiar mai mari decât la apartamente. Față de locuințele din bloc, aici contează mult mai mult zona, anul […]
FOTO | Liana Bota, sufletul din spatele florăriei dintr-o comună de munte din Alba: „Sunt aici, prezentă, pentru fiecare poveste în parte”
Liana Bota, sufletul din spatele florăriei dintr-o comună de munte din Alba: „Sunt aici, prezentă, pentru fiecare poveste în parte” Liana Bota (39 de ani) este sufletul din spatele unei florării speciale din comuna Lupșa, situată în Munții Apuseni în județul Alba. Povestea sa a fost spusă în cadrul proiectului „Femei antreprenoare din mediul rural […]
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, în declin accentuat. Fost primar din Apuseni: „O tradiție care supraviețuiește mai mult din amintiri decât din fapte”
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, în declin accentuat. Fost primar din Apuseni: „O tradiție care supraviețuiește mai mult din amintiri decât din fapte” Ioan Călin Andreș, fost primar al orașului Câmpeni, deplânge declinul accentuat din ultimii ani al Târgului de Fete de pe Muntele Găina, „odinioară mândria Țării Moților”. Potrivit lui Ioan Călin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000...
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a...
Știrea Zilei
FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața
Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața O tentativă...
FOTO | Un tânăr pianist din Alba impresionează elita muzicii europene: Felix Constantinescu, premiat la Concursul Internațional Brentwood din Marea Britanie
Un tânăr pianist din Alba impresionează elita muzicii europene: Felix Constantinescu, premiat la Concursul Internațional Brentwood din Marea Britanie Un...
Curier Județean
IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31 mai 2026: Termen prelungit
IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31...
Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud
Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud Piața...
Politică Administrație
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern Numărul maxim de posturi la Instituția Prefectului –...
VIDEO | Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare În această...
Opinii Comentarii
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...