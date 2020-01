IPJ Alba: Recomandări pentru șoferi pentru prevenirea accidentelor în condiții de vizibilitate redusă

IPJ Alba vine cu recomandări pentru șoferi și pietoni, pentru prevenirea accidentelor în condiții de iarnă.

În județul Alba s e circulă în condiții de ceață pe majoritatea arterelor rutiere. Nu sunt semnalate întreruperi ale circulației din cauza vreunui eveniment rutier. Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza și folosească luminile de ceață din dotarea autovehiculelor.

Potrivit unei alerte ANM, până la ora 11,00, județul Alba este sub o atenționare meteorologică de cod galben de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

La această oră nu sunt semnalate probleme deosebite în trafic determinate de acest fenomen meteo sau de vreun accident rutier.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba recomandă conducătorilor să reducă viteza, să folosească luminile de ceață din dotarea autovehiculelor și să evite să acționeze bruscă mecanismele de direcţie și de frânare ale autovehiculului întrucât, pe anumite porțiuni, din cauza temperaturilor scăzute și umezelii asociate ceții, există posibilitatea formării poleiului. De asemenea, recomandăm evitarea depășirilor riscante, care pot deveni extrem de periculoase în condiții de vizibilitate redusă.