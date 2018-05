Ioan Dîrzu, PSD Alba: ”PNL a coborât mult prea jos în lupta sa politică. Nu poţi să îţi doreşti să câştigi cu orice preţ, prin intermediul instituţiilor de forţă!”

PNL a coborât mult prea jos în lupta sa politică. Nu poţi să îţi doreşti să câştigi cu orice preţ, prin intermediul instituţiilor de forţă!

Iar prin faptul că au ajuns să recurgă la plângeri penale şi anchete ca să „dea cu parul„ în adversarii politici, nu fac decât să le arate românilor că reprezintă un partid falimentar, complet anti-democratic şi condus de un politician incompetent.

Cei de la PNL au demonstrat o dată în plus că sunt lipsiţi de coloană vertebrală, politic vorbind, că n-au nicio platformă, nici programe, dar nici măcar credibilitate în faţa oamenilor.

Cred că, în spatele acțiunilor lui Ludovic Orban, se află Președintele Klaus Iohannis care își dorește „guvernul meu”, care să blocheze mărirea salariilor,a pensiilor și să perpetueze abuzurile din Justiție.Aflat într-un declin de imagine și electorat, cu același joc murdar cu care și-a început mandatul, președintele lucrează intens la sabotarea Guvernului Dăncilă.

După un an și jumătate de guvernare, rezultatele Coaliției PSD-ALDE și ale Programului de Guvernare sunt vizibile. Avem cea mai mare creștere a puterii de cumpărare a românilor din ultimii 28 de ani, fapt vizibil de la lună la lună, de la an la an.

Nu vom ceda însă presiunilor. Într-un stat democratic, o guvernare legitimă este aceea rezultată în urma votului majorității românilor.

Guvernul Dăncilă trebuie să fie lăsat să își ducă la îndeplinire programul de guvernare pentru care a primit încrederea românilor și votul majorității parlamentare! România are nevoie de responsabilitate, nu de acțiuni profund blamabile ale adversariilor politici care nu fac decât să afecteze credibilitatea țării noastre, exportând conflicte create artificial pentru obținerea de avantaje electorale.

Ioan Dîrzu, deputat PSD de Alba

loading...