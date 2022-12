Interviu| EUROPARLAMENTARUL VICTOR NEGRESCU: “să reprezint județul Alba în Parlamentul European este o mândrie”

Eurodeputatul de Alba, Victor Negrescu, a prezentat pentru Ziarul Unirea principalele realizări din anul 2022 și perspectivele europene pentru anul viitor cu privire la România și județul Alba. Europarlamentarul Grupului S&D a fost din nou unul din cei mai activi eurodeputați și îi invită deschis pe cititorii noștri să îi scrie direct la adresa de email [email protected] sau să se întâlnească la cabinetul său din Alba Iulia.

Începem cu un subiect la zi. Veto-ul Guvernului de dreapta din Austria împotriva aderării României la spațiul Schengen. Ați fost unul din cei mai activi și consecvenți politicieni români privind acest subiect. Ce s-a întâmplat?

În primul rând doresc să le mulțumesc tuturor cetățenilor din județul Alba care au sprijinit demersul nostru pentru aderarea țării noastre la spațiul Schengen. Anul acesta am desfășurat o amplă campanie de informare despre Uniunea Europeană, în fiecare localitate din județul nostru, în cadrul căreia am preluat mesajele românilor către liderii europeni, pe care le-am depus oficial la Consiliul UE, instituția care trebuia să aprobe aderarea României. Cred că prin campania #RomâniiMerităÎnSchengen am arătat interesul românilor față de temele europene, faptul că reușim să fim uniți în jurul unor proiecte importante de țară și că nu vom ceda șantajului impus de executivul de dreapta din Austria.

În acest sens, pot spune că procesul de negociere privind aderarea la zona de liberă circulație trebuia abordat altfel. Personal, cu sprijinul grupului S&D unde activez în Parlamentul European și din care face parte Partidul Social Democrat, am reușit să facem foarte multe pentru România. Am generat dezbaterile și rezoluția din legislativul european pentru susținerea aderării țării noastre, am convins toate guvernele social-democrate europene să ne sprijine activ, am rezolvat multe dintre problemele întâmpinate în Suedia sau Olanda, dar și în alte state membre, am aprobat o rezoluție de susținere pentru acest deziderat a întregii noastre familii social-democrate europene și am fost singurii care am votat în unanimitate pentru aderarea României la spațiul Schengen.

Partidul Popularilor Europeni, din care fac parte PNL, UDMR și PMP, și partidul care este la guverare în Austria, Grupul Renew, din care fac parte USR și reprezentanții guvernului din Olanda, sau Conservatorii Europeni, la care sunt afiliați cei de la AUR, au avut eurodeputați care au votat împotrivă sau s-au abținut cu privire la primirea României în spațiul Schengen. De altfel, și guvernele lor au fost cele mai reticente.

În astfel de momente vedem cine sunt prietenii României și care sunt partidele politice care pot obține lucruri pentru țara noastră, în plan european. Tot noi social-democrații am dus România în NATO și în Uniunea Europeană și am pregătit președinția Consiliului UE. Pe viitor, ne trebuie o altă abordare, mai curajoasă și mai concretă. Anul viitor există premize bune pentru a obține aderarea României la spațiul Schengen și, în acest sens, depunem deja eforturi pentru ca acest obiectiv să fie realizat, cu perspective reale în a doua parte a anului. Dar depinde de foarte mulți factori pe care, din păcate, nu îi putem controla în totalitate. S-a pierdut un moment important pentru țara noastră din cauza lipsei de transparență și a faptului că nu au fost implicați coerent toți cei care puteau ajuta. S-a dorit o victorie personală și s-a obținut un eșec pe linie. La fel se întâmplă, din păcate, și în județul Alba, pe subiecte la fel de importante pentru dezvoltarea locală. Eu cred într-o altfel de abordare. Trebuie să fim uniți pentru România și pentru județul nostru.

Lupta dumneavoastră pentru județul Alba este cunoscută de toți cititorii noștri. Ne puteți menționa câteva dintre lucrurile care îi privesc, și care se regăsesc în activitatea dumneavoastră de eurodeputat?

În primul rând, sunt mândru să reprezint județul Alba în Parlamentul European. Este adevărat că mai sunt și alți eurodeputați, dar pentru mine acest lucru este central în activitatea politică. Am făcut trimitere de multe ori la județul nostru în intervențiile mele din legislativul european. Am preluat inclusiv mesaje de la cetățeni pe care le-am transmis public în Parlamentul European întrucât cred că vocea oamenilor din județ trebuie să fie auzită și la nivel european.

În acest sens, pe parcursul acestui an am desfășurat o caravană de informare despre Uniunea Europeană, care a ajuns în fiecare localitate din județ. Sunt bucuros că am reușit acest lucru și vom continua astfel de demersuri. Nu cred că doar vocea Bucureștiului contează sau că trebuie concentrate toată puterea și toate resursele în marile localități. Fie că vorbim de Alba Iulia sau Teiuș, de Bucium sau Ciuruleasa, în Apuseni, sau de Gârbova și Stremț, în restul județului, fiecare cetățean are dreptul să fie informat și să i se ofere posibilitatea de a-și exprima opinia. Într-o democrație consolidată, fiecare cetățean trebuie respectat.

Nu în ultimul rând, am continuat să susțin educația și cultura din județul Alba, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Educație, Cultură, Tineret, Media și Sport din Parlamentul European. Am venit în sprijinul tinerilor din Alba, am ajutat la creșterea vizibilității meșterilor populari și artiștilor locali și am promovat insistent potențialul județului nostru. Astfel, am desfășurat ample campanii de informare despre fondurile europene și banii disponibili din planul de redresare în așa fel încât să reușim să atragem cât mai multe resurse europene către județul Alba.

În calitatea mea de membru în Comisia pentru Bugete și de raportor al Grupului S&D privind bugetul european, am susținut și obținut fonduri europene suplimentare pentru temele de interes pentru județul nostru, educație, transporturi, cultură, agricultură, IMM-uri sau combaterea inflației și a creșterii prețurilor la energie. Un aspect important a fost prezentarea făcută la Parlamentul European, în fața mai multor reprezentanți de marcă din instituțiile europene, a mecanismului ITI Moții, Țara de Piatră, moment cheie pentru aprobarea instrumentului de către Comisia Europeană. Într-adevăr, trebuie să luptăm pentru alocări financiare mai mari, pentru că zona Munților Apuseni are nevoie și merită acest lucru.

Sunt multe de făcut și pe care doresc să le facem împreună cu echipa noastră. Cu sprijinul Grupului S&D putem realiza multe pentru România și județul nostru. Îi invit pe toți cei care citesc acest interviu să mă contacteze direct, fie la cabinetul de eurodeputat din Alba Iulia, fie pur și simplu prin email.

Sunteți cunoscut pentru profesionalismul dumneavoastră și o bună cunoaștere, a fenomenului european. În final, ne puteți spune care sunt perspectivele europene pentru anul 2023 pentru România și județul Alba?

Sunt trei direcții cheie anul viitor: implementarea proiectelor cu finanțare europeană și atragerea cât mai multor resurse europene, mai multă forță în abordarea temelor noastre de interes european și internațional, inclusiv aderarea la spațiul Schengen, și elaborarea unor răspunsuri coerente la actualele provocări.

Încep cu primul punct. România are șansa de a avea la dispoziție, în perioada următoare, aproximativ 80 de miliarde de euro prin bugetul european pe termen lung, dar și prin planul de redresare și reziliență, bazat pe un mecanism gândit de premierul social-democrat spaniol, Pedro Sanchez. Îmi doresc ca aceste resurse să ajungă în economia reală, să fie folosiți pentru proiecte sustenabile și cu valoare adăugată, și, mai ales, trebuie să ne asigurăm că sunt folosite corect. M-am luptat ca județul Alba să aibă acces la aceste fonduri pentru dezvoltare locală, zona de sănătate, infrastructură sau de educație. Sunt însă îngrijorat când văd că Alba rămâne în urma altor județe, cu un potențial mai mic. Trebuie să trecem de la discursuri, la implementarea eficientă a proiectelor.

Referitor la abordarea curajoasă, este evident că în contextul pe care îl traversăm, România are nevoi și interese specifice pe care trebuie să le realizeze. Fie că vorbim de aderarea la spațiul Schengen, o prezență mai mare a NATO, atragerea investițiilor străine sau protejarea intereselor noastre economice și de securitate, trebuie să avem o abordare externă mult mai coerentă. Nu mai merge doar să așteptăm. Cred într-o Românie puternică, iar forța noastră poate consta într-o abordare coerentă și profesionistă. Grupul S&D este un aliat puternic pe care țara noastră se poate baza în atingerea obiectivelor sale la nivel european.

Nu în ultimul rând, lumea se confruntă cu schimbări și provocări nemaiîntâlnite prin complexitatea și suprapunerea lor. Trebuie să avem o legislație multe mai flexibilă, Uniunea Europeană să ofere răspunsuri mult mai rapide, iar la nivel național trebuie să întărim cooperarea pe toate planurile. Îmi doresc să fie la fel și în județul Alba, însă din păcate nu este voință din partea tuturor. În Parlamentul European reușim să depășim toate momentele dificile și critice colaborând pentru identificarea unor soluții consensuale și cred că Grupul S&D, reprezintă acea forță politică constructivă, care aduce un plus de umanitate și de coerență acțiunii europene. Politicile europene, ca și cele naționale și locale, trebuie făcute în primul rând pentru oameni. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă.