Inspire Cinema Alba Iulia intră în renovare: 2 luni de pauză pentru o experiență cinematografică nouă
După 11 ani de filme extraordinare și momente inedite oferite publicului din Alba Iulia, Inspire Cinema anunță întreruperea temporară a activității, începând cu 1 septembrie 2025, pentru o perioadă de aproximativ două luni, în vederea modernizării complete a spațiului.
„Renovarea cinematografului face parte din angajamentul nostru de a oferi cinefililor o experiență superioară, adaptată celor mai înalte standarde tehnologice și de confort. Ne dorim, ca de fiecare dată, vizitatorii noștri să experimenteze un nou concept cinematografic 3D, cu tehnologie de ultimă generație, sunet de înaltă fidelitate și imagini spectaculoase.
La redeschidere, publicul va fi întâmpinat cu un design nou, confort sporit și multe alte surprize pregătite cu atenție pentru a transforma fiecare vizită la cinema într-o experiență memorabilă. Vom reveni cu o atmosferă modernizată și servicii îmbunătățite, rămânând fideli misiunii noastre de a redefini modul în care trăim magia filmului”, au transmis reprezentanții Inspire Cinema Alba Iulia.
Cinematograful din incinta Alba Mall este un cineplex digital care dispune în prezent de trei săli de cinema, echipate cu echipamente de proiecție digitală 2D și 3D, cu o capacitate totală de 310 de locuri și un foaier multifuncțional, cu un spațiu generos și un design futurist. Sălile de cinema sunt dotate cu echipamente de cea mai bună calitate: sisteme de proiecție 3D MasterImage și Christie Digital- lider mondial în ceea ce privește proiecția de cinema, sunet Dolby Digital Surround, dar și cu scaune confortabile de o calitate superioară.
Inspire Cinema este cea mai nouă rețea națională de cineplex-uri dezvoltată de firma Pro Solutions, cu 3 locații deschise în două orașe: Craiova și Alba Iulia, care colaborează cu toți distribuitorii importanți de filme din România și proiectează cele mai noi și de succes producții românești și internaționale, dorind astfel să satisfacă dorința cinefililor de a viziona filme la standarde ridicate.
