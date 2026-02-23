Inspectorii antifraudă fac controale la peste 60 de firme de pază și protecție din România: „Risc fiscal ridicat”
Inspectorii antifraudă fac controale la peste 60 de firme de pază și protecție din România
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat, luni, 23 februarie 2026, o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat.
„Selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidențiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligațiilor fiscale și neconcordanțe între volumul activității desfășurate și obligațiile declarate.
Verificările inspectorilor antifraudă se desfășoară la sediile societăților, precum și în peste 300 de locații (obiective de pază) în care își desfășoară activitatea personalul societăților vizate, în vederea verificării concordanței dintre situația operativă din teren, evidențele de personal și obligațiile fiscale declarate.
Acțiunea are ca obiectiv inclusiv verificarea modului de calcul, reținere și plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind:
– utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate;
– încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate;
– utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarcinii fiscale asupra unor entități interpuse;
– evidențierea incompletă a veniturilor și a cheltuielilor în contabilitate.
Controalele Direcției Generale Antifraudă Fiscală se desfășoară în cooperare cu inspectorii din cadrul Inspecției Muncii, în vederea identificării și sancționării muncii nedeclarate, precum și a altor încălcări ale legislației muncii.
Prin această acțiune comună, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspecția Muncii urmăresc asigurarea unui climat concurențial corect și protejarea angajaților din domeniu împotriva practicilor abuzive care le afectează drepturile salariale și sociale.
ANAF va continua monitorizarea sectoarelor economice cu risc fiscal ridicat și va acționa ferm ori de câte ori sunt identificate riscuri privind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale”, se arată într-un comunicat de presă.
