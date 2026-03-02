Inspecție fiscală cu drona pentru depistarea construcțiilor nedeclarate și a terenurilor abandonate în 3 sate ale unei comune de munte din Alba
Luni, 2 martie 2026, are loc o inspecție fiscală cu drona pentru depistarea construcțiilor nedeclarate în 3 sate, Șugag, Mărtinie și Dobra, ale comunei Șugag, comună de munte din Alba.
„Astăzi avem programată acțiunea de inspecție fiscală – cartografierea inteligentă a patrimoniului local (survolare aeriană cu drona), în vederea:
– detectării construcțiilor nedeclarate, impunerii fiscale corecte,
– inventarierii exacte a terenurilor și clădirilor,
– identificarea terenurilor disponibile sau abandonate,
– interoperabilitatea între cadastru, taxe și urbanism,
– accelerarea proceselor administrative,
– aliniere cu obiectivele Smart City”, au transmis reprezentanții comunei Șugag în dimineața zilei de luni, 2 martie 2026.
