Inspecție fiscală cu drona pentru depistarea construcțiilor nedeclarate și a terenurilor abandonate în 3 sate ale unei comune de munte din Alba

Luni, 2 martie 2026, are loc o inspecție fiscală cu drona pentru depistarea construcțiilor nedeclarate în 3 sate, Șugag, Mărtinie și Dobra, ale comunei Șugag, comună de munte din Alba.

„Astăzi avem programată acțiunea de inspecție fiscală – cartografierea inteligentă a patrimoniului local (survolare aeriană cu drona), în vederea:

– detectării construcțiilor nedeclarate, impunerii fiscale corecte,

– inventarierii exacte a terenurilor și clădirilor,

– identificarea terenurilor disponibile sau abandonate,

– interoperabilitatea între cadastru, taxe și urbanism,

– accelerarea proceselor administrative,

– aliniere cu obiectivele Smart City”, au transmis reprezentanții comunei Șugag în dimineața zilei de luni, 2 martie 2026.

