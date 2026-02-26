Înscriere în clasa pregătitoare 2026: CALENDARUL pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027 a fost aprobat

CALENDARUL pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027, aprobat

Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027 a fost aprobat, a anunțat, joi, 26 februarie 2026, Ministerul Educației.

Forma finală a calendarului a fost aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării de astăzi, 26 februarie 2026.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2026-2027

31 martie – 6 mai 2026

– completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/reprezentanți legali, online sau la școala la care solicită înscrierea copiilor

– depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la școala la care se soliciită înscrierea copiilor

– validarea fişelor de înscriere generate de aplicația informatică

Notă: Inspectoratele şcolare pot decide extinderea activităţii didactice în alte unități de învățământ care au spații disponibile, în situația unităților de învăţământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare.

Prima etapă de înscriere – mai 2026

6-11 mai 2026: procesarea cererilor de înscriere şi repartizarea copiilor la școala de circumscripţie

13-20 mai 2026: procesarea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă şcoală decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere

21 mai 2026: procesarea cererilor şi repartizarea la Şcoala de circumscripție a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat opțiunea pentru înscrierea în Şcoala de circumscripție

21 mai 2026: afişarea, în şcoli şi pe site-ul inspectoratului scolar, a copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscriere

A doua etapă de înscriere – mai-iunie 2026

22 mai 2026: comunicarea procedurii specifice (elaborate de ISJ/ISMB) pentru repartizarea copiilor pe locurile disponibile

25-29 mai 2026: depunerea cererilor de înscriere (la şcoala aflată pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate)

2-8 iunie 2026: validarea cererilor de înscriere la școala aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

9-15 iunie 2026: procesarea cererilor de înscriere

16 iunie 2026: afişarea, la fiecare școală, a listelor copiilor înscrişi în clasa pregătitoare

1-4 septembrie 2026

-soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a cererilor părinților ai căror copii nu au fost încă înscriși la o unitate de învăţământ

-soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, în interesul superior al copilului

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv:

*Dacă frecventează grădinița, recomandarea este eliberată de grădiniță, în baza unei solicitări adresate de părinți.

*Dacă nu au frecventat grădinița sau au revenit/revin din străinătate, recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE, în baza unei solicitări adresate de părinți.

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor/evaluare/eliberarea recomandărilor: 16-30 martie 2026

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau cei ai copiilor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

În 12 martie 2026 fiecare unitate de învățământ va comunica pe canalele proprii circumscripțiile școlare, precum și numărul de clase pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027.

Calendarul integral va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.

