Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras”

Un efect surprinzător asupra performanței fizice ar putea să aibă înjurăturile, conform unui studiu recent. Cercetătorii arată că folosirea cuvintelor considerate jignitoare sau urâte ajută oamenii să fie mai concentrați și să se simtă mai încrezători.

Înjuratul poate funcționa ca un mecanism simplu prin care oamenii își depășesc limitele.

„În multe situații, oamenii se rețin – conștient sau inconștient – de la a-și folosi întreaga forță. Înjurătura este o modalitate accesibilă de a te simți mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras”, a explicat autorul principal al studiului, Richard Stephens, lector senior în psihologie la Universitatea Keele din Marea Britanie.

Studiul a inclus două experimente la care au luat parte 192 de participanți. Aceștia au fost invitați să rostească, la intervale de două secunde, fie un cuvânt vulgar ales de ei, fie unul neutru, în timp ce realizau exerciții fizice. La final, participanții au completat chestionare despre starea lor mentală din timpul activității, potrivit Euronews.

Concluziile au indicat că persoanele care au folosit înjurături au reușit să își mențină greutatea corporală pentru o perioadă considerabil mai lungă comparativ cu cei care au repetat cuvinte neutre. Totodată, acestea au declarat un nivel mai mare de încredere în propriile abilități, mai puține gânduri care le distrăgeau atenția și o stare accentuată de concentrare și implicare în exercițiul fizic.

Cercetătorii consideră că înjuratul induce o stare de dezinhibare mentală, prin care oamenii renunță temporar la constrângerile sociale și își permit să depună un efort mai mare. „Prin înjurături, ne eliberăm de constrângerile sociale și ne permitem să forțăm mai mult în diferite situații”, a mai spus Richard Stephens.

Potrivit autorilor, aceste concluzii explică de ce înjuratul este atât de răspândit.

„Este un instrument gratuit, fără consum de energie, fără medicamente, ușor de accesat și disponibil oricând, atunci când avem nevoie de un plus de performanță”, a concluzionat cercetătorul.

