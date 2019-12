INEDIT. Prima pensiune din România construită SUB PĂMÂNT se afla la 100 km distanță de Alba Iulia și este „desprinsă” din ținutul Hobbiților

După Castelul de Lut din Valea Zânelor, satul Porumbacu de Sus, din județul Sibiu oferă o nouă atracție, parcă desprinsă din basme. Sau mai bine zis filme, fiindcă pensiunea „Dealul verde”, unică în România, fiind construită sub pământ.

Pensiunea unică e inspirată din Ținutul hobbiților, celebrele personaje din seria „Stăpânilor inelelor”, ideea acestei pensiuni aparținând unei familii din Capitală. El e specialist în industria filmului, iar ea are o vastă experiență în amenajări pentru zona horeca. Proiectul s-a transformat în realitate după o investiție de peste 600.000 de euro.

„Proiectul este unicat doar din punct de vedere al destinației, adică pensiune. Noi ne-am inspirat din creațiile unui arhitect elvețian care a gândit și creat astfel de clădiri în Elveția, cu destinație locuință. Nu există în Europa ceva asemănător cu destinație turistică. Sigur, am pornit de la o sursă de inspirație, însă am adăugat foarte multe idei proprii, concepte personale, până am ajuns la proiectul final.

Apoi, am avut norocul să întâlnim un arhitect excepțional, care a înțeles de la bun început ce ne dorim și ne-a făcut o propunere pe care am acceptat-o foarte ușor. Mă refer aici la detaliile tehnice, funcționale, altfel noi știam exact ce vrem. Eu am un tablou acasă, realizat de mine, și este aproape identic. Pot să spun fără probleme că mi-am văzut visul împlinit”, a explicat proprietare pensiunii, Nicoleta Tănăsescu, pentru Turnul Sfatului.

Deși „Dealul verde” a fost gândit ca un proiect de cazare, arhitectura sa și modul de construcție deosebit l-a făcut să devină o atracție turistică, un loc pe care oamenii vin să-l viziteze și să se pozeze.

„Dealul verde” are opt camere și în prezent se mai lucrează la mici retușuri și amenajări interioare. Cei doi proprietari spun că sunt mari iubitori de natură și nu au vrut să modifice prea mult mediul înconjurător pentru a-și construi proiectul. Camerele au fost gândit să aducă cât mai mult cu bordeiele românești din vechime.

Proiectul a fost demarat în 2016, atunci când s-a aplicat pentru fonduri europene. Însă munca efectivă a început în toamna anului trecut.

Satul Porumbacu de Sus se află la o distanță de 116 kilometri de Alba Iulia.

sursa: ideipentruvacanta.ro