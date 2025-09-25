Industria României, în prăbușire: o fabrică istorică din Alba, închisă în primăvară, scoate la vânzare toate activele și își casează întreaga linie de producție
Industria României, în prăbușire: o fabrică istorică din Alba, închisă în primăvară, scoate la vânzare toate activele și își casează întreaga linie de producție
După aproape un secol de activitate, 98 de ani mai exact, cunoscuta fabrică Ciserom din județul Alba a fost închisă. Închiderea nu este o noutate, dar conducerea societății a decis să scoată la vânzare toate activele și fondul de comerț, iar întreaga linie de producție a fost casată, după ce firma a înregistrat pierderi consecutive timp de șase ani, iar încercările de redresare au eșuat.
Fabrica de ciorapi Ciserom din Sebeș a anunțat închiderea definitivă
În primăvară a fost anunțată intenția de închidere, după care pachetul majoritar de acțiuni a fost preluat de un investitor din Sibiu. Circa 100 de angajați erau deja în preaviz, iar situația financiară dificilă a impus această decizie.
Fabrica de ciorapi CISEROM, de la Sebeș, se ÎNCHIDE, după aproape 100 de ani de la înființare. Compania ar fi fost cumpărată de un investitor
„Am produs o pereche de șosete cu 17 lei și am vândut-o cu 5 lei. Nu se poate continua așa”, a explicat conducerea.
Noul investitor a anulat decizia de concediere colectivă inițială, dorind să investească pentru redresare, însă datele contabile erau dezastruoase. Ciserom a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de peste 19 milioane de lei și o pierdere de 1,8 milioane de lei, în timp ce în 2022 avea 12,6 milioane lei cifră de afaceri și un deficit de 763.715 lei. Numărul angajaților a crescut de la 103 în 2022, la 157 în 2023.
Ciserom a fost fondată în 1927 de Gustav Bahner din Liechtenstein. În 1928 a fost preluată de Uzinele Textile Românești, iar după cel al Doilea Război Mondial a intrat în patrimoniul statului, funcționând sub denumirea TEBA, între 1946 -1954. Ulterior a devenit „Fabrica de ciorapi și tricotaje Sebeșul”, iar în 1990 și-a schimbat numele în Ciserom.
Decizia de închidere a fabricii încheie o eră importantă pentru industria textilă locală. Investitorul regretă mai ales pierderea locurilor de muncă: „Mergem până la capăt, dar cel mai mult regret oamenii alături de care mi-aș fi dorit să construiesc un business solid”, a spus acesta.
