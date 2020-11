Industria Galda de Jos, la un pas de retragere din Liga a 3-a, pe motive politice! Partida cu Avântul Reghin, reprogramată în 22 noiembrie!

Industria Galda de Jos, una dintre cele mai frumoase echipe din Alba în ultimul deceniu, este la un pas să abandoneze activitatea competițională și să se retragă din Liga a 3-a! Motivul este cauzată de finanțare, în condițiile în care la recenta ședintă de Consiliu local, nu a fost aprobată ultima tranșă de bani destinată divizionarei terțe în acest final de an, situație care implică o blocare totală din punct de vedere financiar.

UPDATE: Meciul cu Avântul Reghin nu se va disputa, întrucât DSP Alba nu a dat de aviz, fiind reprogramată pentru duminică, 22 noiembrie, de la ora 14.00!

În consecință, partida de sâmbătă, de la ora 14.00, de pe teren propriu, cu Avântul Reghin stă sub un mare semn de întrebare, fiind în discuție neprezentarea. Industria mai are de disputat două întâlniri în acest an, pe lângă cea cu Avântul Reghin mai fiind și restanța cu CS Ocna Mureș, de miercurea viitoare. N-ar fi exclusă indentificarea unei soluții salvatoare în această seară, dacă părțile implicate ar ajunge la un consens politic, dar în același timp, meciulul cu Avântul Reghin s-a reprogramat pentru duminica viitoare.

Astfel, sunt șanse majore ca, din motive de dispută politică „galben-albaștrii” să arunce prosopul la mijlocul celui de-al 7-lea campionat consecutiv petrecut în Liga a 3-a. Noua componență politică a Consiliului Local al comunei Galda de Jos a atras după sine complicarea susținerii acestui proiect fotbalistic. Ar fi păcat ca „sportul rege” să dispară la Galda de Jos, din motive de orgolii politice, câtă vreme Industria a avut evoluții de apreciat, bătând la un moment dat chiar la porțile Ligii a 2-a în trecut. Ba mai mult, anul trecut echipa locală a avut parte de un meci de gală, acasă, cu Petrolul Ploiești, în „16”-imile de finală ale Cupei României. Nu trebuie uitat faptul că fotbalul a fost un motiv de mândrie, de-a lungul anilor, pentru Galda de Jos, în „sportul rege” activând, pe lângă formația din Liga a 3-a și o echipă în Liga a 5-a Alba, dar și grupe de copii și juniori, de la care doi jucători au ajuns deja în eșalonul terț: R. Giorgiu și Căt. Crișan, tineri de numai 16 ani.

*PMP: „Viceprimar, sau… adio, fotbal!”

Nici actuala situație din ierarhie nu este chiar critică, chiar dacă Industria se clasează pe penultima poziție în Seria a 9-a, întrucât în clasamentul adevărului este doar la minus 5 și ar mai avea șanse să evite retrogradarea. „Din cauza faptului că fotbalul din Galda a devenit monedă de schimb pentru funcția de viceprimar la Galda de Jos, consilierii PSD și PMP nu au votat finanțarea clubului ACS Industria Galda de Jos, Este greu de imaginat această atitudine, având în vedere că bugetul clubului este unul foarte mic în comparație cu celelalte cluburi din Liga a 3-a, dar și ținând seama că în campania electorală, PMP-ul găldean susținea creșterea echipei și accederea în Liga a 2-a, fapt ce presupune și o finanțare crescută„, este comunicatul de presă remis de conducerea ACS Industria Galda de Jos.