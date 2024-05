FOTO: „Cu viața mea apăr viața,” concurs cu tematică de protecție civilă pentru elevii din școlile gimnazilae și licee, organizat de ISU Alba: Ce au învățat participanții

Elevii din școlile gimnazilae și licee au avut ocazia să își consolideze cunoștințele și deprinderile în situatii de urgență, cu ocazia unui concurs cu tematică de protecție civilă, organizat de către ISU Alba.

„Cu viața mea apăr viața”, aceasta este deviza sub care se desfășoară an de an concursurile cu tematică de protecție civila în care elevii din școlile gimnaziale și licee își consolidează cunoștințele și deprinderile în situații de urgență.

Concursul a constat în 3 probe, una teoretică și două practice, respectiv transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă și deplasarea cu masca pe figură într-un raion de obstacole.

Toti elevii au dat dovadă de îndemânare și entuziasm, de spirit de competiție și fair-play.

Și pentru că orice concurs trebuie să aibă și un clasament, în cadrul etapei județene de azi, acesta a fost următorul:

Gimnaziu:

Locul I – Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu” Blaj

Locul II – Liceul cu program Sportiv Alba Iulia

Locul III – Liceul ,,Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

Liceu:

Locul I – Liceul ,,Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

Locul II – Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazu” Alba Iulia

Locul III – Colegiul Național „David Prodan” Cugir

Mențiune I – Colegiul Tehnic ,,Apulum” Alba Iulia

Mențiune II – Centrul Județean de Excelență Alba Iulia

Mulțumim pentru implicare și dăruire atât copiilor participanți, cât și cadrelor didactice care i-au coordonat.

Felicităm toate echipele participante! au transmis reprezentanții ISU Alba.

