Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în noaptea de 8 spre 9 ianuarie 2026, în timp ce se afla într-un autobuz de pe traseul 111 din municipiul Sibiu.

Trupul acestuia a fost descoperit de șofer abia la capătul liniei, după ce un călător i-a spus că există o persoană posibil inconștientă în vehicul, potrivit publicației locale Turnul Sfatului.

La finalul traseului, șoferul a observat, pe camerele de supraveghere, că în autobuz mai erau două persoane. Bărbatul aflat în stare gravă nu era însă într-o zonă vizibilă.

„Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, iar locul unde era persoana inconștientă nu se vedea pe cameră”, a explicat șoferul.

Acesta a mers să verifice situația și a constatat că bărbatul prezenta semne evidente de stop cardio-respirator.

„Am văzut un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu capul pe spate și cu o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls”, a relatat conducătorul autobuzului.

Șoferul a sunat imediat la 112 și a cerut indicații pentru a putea interveni până la sosirea echipajelor medicale.

Eforturile echipajelor medicale au durat aproximativ o oră și jumătate, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Șoferul a povestit pentru publicația Turnul Sfatului cum zeci de oameni au călătorit alături de o persoană care își dădea ultima suflare, fără a reacționa în vreun fel. Un singur bărbat a sunat la 112, dar apoi a coborât, lăsând salvatorii de pe Ambulanță să caute ei autobuzul prin oraș.

