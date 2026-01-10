Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în noaptea de 8 spre 9 ianuarie 2026, în timp ce se afla într-un autobuz de pe traseul 111 din municipiul Sibiu.
Trupul acestuia a fost descoperit de șofer abia la capătul liniei, după ce un călător i-a spus că există o persoană posibil inconștientă în vehicul, potrivit publicației locale Turnul Sfatului.
La finalul traseului, șoferul a observat, pe camerele de supraveghere, că în autobuz mai erau două persoane. Bărbatul aflat în stare gravă nu era însă într-o zonă vizibilă.
„Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, iar locul unde era persoana inconștientă nu se vedea pe cameră”, a explicat șoferul.
Acesta a mers să verifice situația și a constatat că bărbatul prezenta semne evidente de stop cardio-respirator.
„Am văzut un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu capul pe spate și cu o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls”, a relatat conducătorul autobuzului.
Șoferul a sunat imediat la 112 și a cerut indicații pentru a putea interveni până la sosirea echipajelor medicale.
Eforturile echipajelor medicale au durat aproximativ o oră și jumătate, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.
Șoferul a povestit pentru publicația Turnul Sfatului cum zeci de oameni au călătorit alături de o persoană care își dădea ultima suflare, fără a reacționa în vreun fel. Un singur bărbat a sunat la 112, dar apoi a coborât, lăsând salvatorii de pe Ambulanță să caute ei autobuzul prin oraș.
foto (cu rol ilustrativ): Tursib S.A.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret: „Ca să fie eligibil pe SAFE, proiectul trebuie să aducă beneficii și unei țări vecine”
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Sirect, au declarat reprezentanții CNAIR pentru economica.net, confirmând informații apărute în […]
FOTO | România, exportator militar de top, în ciuda unui mic recul: Care a fost valoarea exporturilor din 2024 ale companiilor de armament, între care și UM Cugir și Fabrica de Arme Cugir
România, exportator militar de top, în ciuda unui mic recul: Care a fost valoarea exporturilor din 2024 ale companiilor de armament, între care și UM Cugir și Fabrica de Arme Cugir România a avut, în 2024, exporturi de produse militare în valoare de 274 de milioane de euro. Valoarea este, totuși, sensibil mai mică față […]
VIDEO | Lucrările avansează la tunelul de 900 de metri de pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești: Zeci de muncitori și utilaje pe teren
Lucrările avansează la tunelul de 900 de metri de pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești: Zeci de muncitori și utilaje pe teren Continuă lucrările pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu, încă din primele zile ale acestui an, a anunțat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret: „Ca să fie eligibil pe SAFE, proiectul trebuie să aducă beneficii și unei țări vecine”
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret Compania Națională de Administrare a...
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca...
Știrea Zilei
Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare penală după un control al Gărzii de Mediu
Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare...
VIDEO | Cât costă o nuntă în 2026: Oferte pentru viitorii miri la Târgul de Nunți din Alba Mall. Prețul rochiilor de mireasă, al prăjiturilor și serviciului foto-video
Cât costă o nuntă în 2026: Oferte pentru viitorii miri la Târgul de Nunți din Alba Mall. Prețul rochiilor de...
Curier Județean
VIDEO | Cele 4 drumuri județene din Alba închise temporar au fost deblocate: „Rămânem la datorie!”
Cele 4 drumuri județene din Alba închise temporar au fost deblocate: „Rămânem la datorie!” Cele 4 drumuri județene din județul...
UPDATE FOTO | INCENDIU în comuna Vințu de Jos: O cabană din zona Dealu Ferului arde generalizat
INCENDIU în comuna Vințu de Jos: Focul a cuprins o locuință din zona Dealu Ferului Un incendiu sâmbătă după amiază...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie Pe data de 10 ianuarie, la doar câteva zile după...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...