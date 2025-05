Indicele ROBOR la 3 luni a crescut: Dobânzi mai mari pentru românii cu credite

Conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 7,29%, de la 7,20%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață, explică publicația de profil PROFIT.RO.

IRCC va fi 5.55% în perioada 1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025.

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) a scăzut de la 5,66%. IRCC este calculat în funcție de dobânda medie la care se împrumută băncile între ele și este aplicat cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință. Indicele este stabilit zilnic de BNR, ca medie aritmetică a cotațiilor folosite de zece bănci selectate de Banca Națională, transmite sursa citată.

Evoluția ROBOR de marți, 13 mai

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât marţi, 13 mai, la 7,20%, de la 7,31% pe an anterior, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

O valoare similară a indicelui ROBOR la 3 luni a mai fost înregistrată în data de 30 ianuarie 2023. La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când a urcat la 6,08% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marţi la 7,36%, de la 7,43% în şedinţa precedentă, iar ROBOR la 12 luni la 7,42%, de la 7,44%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2024, în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,66%.

