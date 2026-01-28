Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari

Părinții care au un nou născut pot beneficia, în 2026, de indemnizație pentru creșterea copilului, dacă îndeplinesc condițiile legale impuse de Ministerul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Acest drept poate fi socilitat atât de către mamă, cât și de către tată, având, totodată, posibilitatea de a intra în concediu de creștere a copilului, doar dacă sunt respectate prevederie legislative stabilite.

Cine are dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului

Indemnizația este acordată persoanelor care, în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, au realizat venituri supuse impozitului pe venit timp de cel puțin 12 luni consecutive și care solicită concediul de creștere a copilului. Legea ia însă în calcul și situații speciale, în care condiția privind realizarea veniturilor este considerată îndeplinită chiar dacă nu a existat activitate salarială propriu-zisă.

Pot beneficia de acest drept și părinții care au primit indemnizație de șomaj, cei care s-au aflat anterior în concediu de creștere pentru un alt copil, persoanele care au beneficiat de pensie de invaliditate sau care au urmat cursuri de zi în cadrul învățământului liceal, universitar ori postuniversitar.

De asemenea, sunt incluse perioadele de concedii medicale sau concedii fără plată pentru formare profesională, stagiile asimilate în sistemul public de pensii, precum și situațiile în care părinții și-au însoțit soțul sau soția în misiuni permanente în străinătate.

Actele necesare pentru dosarul de indemnizație

Pentru acordarea indemnizației, părintele solicitant trebuie să depună un dosar care să conțină cererea tip pentru acordarea dreptului, actele de identitate ale ambilor părinți și certificatul de naștere al copilului. În funcție de situație, pot fi solicitate și certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere, certificatul de căsătorie sau livretul de familie.

Dosarul trebuie completat cu o adeverință de la angajator care să ateste veniturile realizate, perioada concediului de maternitate și data începerii concediului de creștere a copilului, precum și documentul care dovedește suspendarea contractului de muncă.

Sunt necesare și declarații pe proprie răspundere privind concediile medicale și protecția datelor personale, extrasul de cont bancar pentru plata indemnizației și, dacă este cazul, certificatul de handicap al copilului. În situații speciale, cum sunt adopția sau plasamentul, se depun și hotărârile judecătorești corespunzătoare.

Cum se stabilește valoarea indemnizației în 2026

Indemnizația lunară este calculată la nivelul de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. La calcul sunt luate în considerare veniturile din salarii, activități independente sau activități agricole, însă nu și cele obținute din dividende.

Chiar dacă suma este determinată procentual, indemnizația nu poate fi mai mică de 1.651 de lei și nici mai mare de 8.500 de lei, indiferent de nivelul veniturilor părintelui. Începând cu anul 2025, asupra indemnizației se aplică contribuția de 10% la asigurările sociale de sănătate, ceea ce face ca suma încasată efectiv să fie mai mică decât valoarea brută calculată.

Dosarul pentru indemnizație trebuie depus în cel mult 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate. Acesta are o durată totală de până la 126 de zile, dintre care minimum 42 de zile sunt obligatorii după naștere. Documentele se depun la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din localitatea de domiciliu.

Deși dreptul la indemnizație începe legal imediat după încheierea concediului de maternitate sau, în anumite situații, chiar de la naștere, plata efectivă se face de regulă la una-două luni de la depunerea dosarului. Sumele sunt însă achitate retroactiv, dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut de lege. Indemnizația este plătită lunar, de obicei între zilele 8 și 25, pentru luna precedentă, fie prin virament bancar, fie prin mandat poștal.

Ce se întâmplă în cazul gemenilor și al nașterilor multiple

Părinții care au gemeni, tripleți sau copii născuți din sarcini multiple beneficiază de un sprijin financiar suplimentar. Începând cu al doilea copil, indemnizația lunară se majorează cu 50%, conform normelor adoptate de Guvern. Această majorare se acordă inclusiv în situația în care nașterea are loc în perioada în care părintele se află deja în concediu de creștere pentru un alt copil. Totodată, plafonul veniturilor care pot fi realizate în timpul concediului de creștere a copilului a fost majorat, ajungând la peste 10.500 de lei, fără pierderea dreptului la indemnizație.

