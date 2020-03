Indemnizația de șomaj: Ce modificări au intrat recent în vigoare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a introdus o serie de modificări menite să simplifice soluționarea cererilor pentru indemnizația de șomaj, prin Ordinul nr. 286/2020, publicat deja în Monitorul Oficial.

Dacă o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă nu poate fi repartizată corespunzător pregătirii profesionale și nivelului studiilor, dar îndeplinește condițiile pentru a primi indemnizație de șomaj, va depune o cerere pentru acordarea acestui ajutor.

Noutatea constă în faptul că respectiva cerere va include o simplă declarație pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații și în care persoana în cauză trebuie să precizeze că nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau, dimpotrivă, că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă. Această declarație va înlocui adeverința medicală solicitată anterior.

În ceea ce privește alte acte cerute la dosar, acestea sunt: actul de identitate, în original (la agenţie urmând să rămână doar copia acestuia); actele de studii și de calificare, în original și în copie; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.

Pentru situații specifice, cererea va fi însoțită și de documente necesare, cum ar fi cazul persoanelor provenite din muncă, al pensionarilor de invaliditate care și-au redobândit capacitatea de muncă sau al absolvenților de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

sursa: dcbusiness.ro