Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi s-au ales cu dosar penal după ce au condus BĂUȚI. Ce alcoolemie au avut

Polițiștii din Alba au oprit în trafic trei șoferi care s-au urcat băuți la volan, în cursul zilei de ieri, 15 martie 2026. Un bărbat din Aiud, unul din Aiudul de Sus și altul din Mirăslău s-au ales cu dosare penale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 martie 2026, în jurul orei 16.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au oprit, pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Aiud.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,66 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

La data de 15 martie 2026, în jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud, au oprit, pentru control, pe strada Ștefan Octavian Iosif din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Aiudul de Sus.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,80 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

La data de 15 martie 2026, în jurul orei 18.10, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Unirea, un vehicul de tip ATV condus de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Mirăslău.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,46 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, verificările au relevat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducere sub influența alcoolului.

