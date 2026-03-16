Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi s-au ales cu dosar penal după ce au condus BĂUȚI. Ce alcoolemie au avut

Polițiștii din Alba au oprit în trafic trei șoferi care s-au urcat băuți la volan, în cursul zilei de ieri, 15 martie 2026. Un bărbat din Aiud, unul din Aiudul de Sus și altul din Mirăslău s-au ales cu dosare penale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 martie 2026, în jurul orei 16.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au oprit, pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Aiud.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,66 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

La data de 15 martie 2026, în jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud, au oprit, pentru control, pe strada Ștefan Octavian Iosif din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Aiudul de Sus.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,80 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

La data de 15 martie 2026, în jurul orei 18.10, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Unirea, un vehicul de tip ATV condus de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Mirăslău.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,46 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, verificările au relevat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducere sub influența alcoolului.

Curier Județean

FOTO | Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

în

16 martie 2026

De

Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu” Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”, iar trei dintre aceștia s-au calificat la […]

Citește mai mult

Curier Județean

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 martie 2026

De

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră Odată cu vremea bună apar și solicitările operatorilor economici din domeniul HORECA pentru amenajarea teraselor sezoniere pe domeniul public al municipiului Alba Iulia. Pentru desfășurarea acestei activități există un Regulament privind ocuparea domeniului public, aprobat prin HCL nr. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 17 ani din Ciugud, prins de polițiști în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată: Nu avea permis și s-a ales cu dosar penal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 martie 2026

De

Tânăr de 17 ani din Ciugud, prins de polițiști în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată: Nu avea permis și s-a ales cu dosar penal Un tânăr de 17 ani din Ciugud este cercetat de polițiști, după ce a fost prins în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată pe o stradă din localitatea Șeușa, fără […]

Citește mai mult