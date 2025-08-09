Rămâi conectat

Ştirea zilei

Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam care a căzut în vagonul unde se aflau

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam care a căzut în vagonul unde se aflau

Două fetițe au fost rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca în noaptea de vineri spre sâmbătă de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau.

Trenul IRN 12942, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri la ora 15,31 și a avut trei ramuri – de Satu Mare, de Cluj Napoca și de Târgu Mureș.

Sâmbătă dimineața, când ramura de Cluj Napoca ajunsese la Blaj (cu 21 de minute întârziere față de ora stabilită prin livret – 3,16), două fetițe de 9 și respectiv 12 ani au fost lovite de un geam căzut de la vagonul în care se aflau.

Șeful de tren a sunat la numărul unic de urgență 112, iar cele două fetițe au fost luate cu ambulanța și duse la spital împreună cu părinții.

Până la ora publicării acestei știri, responsabilii operatorului feroviar de stat nu au dat niciun comunicat prin care să anunțe acest incident cu doi copii răniți în tren, de o mare gravitate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 august 2025

De

Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente Festivalul Internațional de Folclor Aiud continuă sâmbătă, 9 august 2025, cu tradiționala paradă a portului popular. Evenimentul a început la ora 09:30, în Piața Dr. Constantin Hagea din municipiu, cu participarea a 300 de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

TRAGEDIE la Alba Iulia: Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău pe motocicletă

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

8 august 2025

De

Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău pe motocicletă Un bărbat din Ighiu și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău pe motocicletă.  Citește și: TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din insula Creta: Mesaj de mulțumire

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

8 august 2025

De

Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din insula Creta În poșta electronică a Inspectoratului de Poliție Județean Alba, a venit, vineri, 9 august 2025, un mesaj de mulțumire pentru Bogdan, polițist rutier în municipiul Sebeș, din partea unei tinere de 20 de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 29 de secunde

10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest

10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37...
Actualitateacum 52 de minute

Valuri de căldură și temperaturi record: Iulie 2025, în topul celor mai fierbinți luni din istorie

Criza climatică se adâncește: Iulie 2025 urcă pe locul trei în clasamentul lunilor iulie caniculare Luna iulie 2025 a fost...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam care a căzut în vagonul unde se aflau

Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente

Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3...

Curier Județean

Curier Județeanacum 6 ore

9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Curier Județeanacum 16 ore

FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis

Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”

Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Politică Administrațieacum 5 zile

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor

9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor este...
Opinii - Comentariiacum o zi

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea