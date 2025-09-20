Începe Târgul APULUM AGRARIA 2025: Două zile de expoziții, ateliere și demonstrații agricole

Târgul APULUM AGRARIA 2025 începe astăzi la Ighiu, desfășurându-se pe parcursul zilelor de 20 și 21 septembrie, între orele 10.00 și 18.00, pe DJ 107 H, drumul spre Bucerdea Vinoasă.

Ediția a XXXIII-a aduce în prim-plan agricultura și tot ce înseamnă aceasta, oferind vizitatorilor oportunitatea de a dialoga cu specialiști din domeniul agricol, fermieri, crescători de animale și cultivatori.

Programul include expoziții tematice și ateliere pentru copii, prezentări și demonstrații culinare, degustări de produse agroalimentare și delicioase de toamnă, standuri de consultanță agricolă, seminarii de specialitate și idei de afaceri în agricultură.

Participanții vor putea asista la demonstrații tehnice, inclusiv de drone agricole, gimnastică pe cal și spectacole de teatru pentru copii. De asemenea, vor fi organizate expoziții cu vânzare de animale mari și mici, precum bovine, ovine, caprine, cai, iepuri și păsări.

Evenimentul reunește autorități locale, manageri și specialiști din domeniul agricol, oferind o imagine completă asupra provocărilor și soluțiilor pentru o agricultură performantă și durabilă.

Târgul APULUM AGRARIA 2025 este o ocazie unică de a experimenta și a învăța despre inovațiile și tradițiile agriculturii românești într-un singur loc.

PROGRAMUL COMPLET

SÂMBĂTĂ, 20 septembrie 2025

11.00 – Deschiderea oficială

11.00-14.00 – Pagini de TOAMNĂ… biblioteca la Apulum Agraria

Expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)

Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

11.00-16.00 – De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc

Stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol

12.00 – Animal Show

Prezentare rase bovine, ovine, caprine, animale mici

13.00 – Delicii de toamnă

Must – demonstrație de stors struguri

Ghiveci de legume – demonstrație culinară

14.00 – AgroBusiness – idei de afaceri în agricultură

Prezentare bune practici

15.00 – Bunătăți de acasă – Pupuri tradiționale

Prezentare și degustare

DUMINICĂ, 21 septembrie 2025

11.00-14.00 – A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…

Expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)

Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

12.00-14.00 – Patologia micilor rumegătoare – provocări și perspective

Seminar – Asociația crescătorilor de animale APULUM

13.00 – Eleganță în șa

Demonstrație gimnastică pe cal – Asociația de recuperare și agrement prin călărie

14.00-16.00 – De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc

Stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol

14.00 – Clovnii petrecăreți, regia Adam Boboc

Spectacol de teatru pentru copii / 45 min / vârsta 3+ – Teatru de păpuși Prichindel Alba Iulia

15.00 – Soluții inteligente pentru agricultură

Demonstrație dronă agricolă – Agrosalmar SRL

15.00–17.00 – Patologia ovinelor – diagnostic și tratament

Seminar -Asociația crescătorilor de animale APULUM

