Începe prohibiția generală a pescuitului în habitatele naturale din România: Până când nu ai voie să pescuieşti

Prohibiția generală a pescuitului în habitatele naturale din România începe miercuri, 9 aprilie 2025, pentru protejarea resursei acvatice în perioada de reproducere, activitatea de pescuit urmând să fie reluată pe data de 8 iunie, potrivit Ordinului comun al Ministerului Agriculturii și al Ministerului Mediului.

În apele care constituie frontieră de stat, prohibiția va dura doar 45 de zile și se va derula în perioada 16 aprilie – 30 mai inclusiv, la granița cu Ucraina, inclusiv în Golful Musura, respectiv 24 aprilie – 7 iunie, inclusiv, în celelalte zone, cu unele excepții prevăzute de actul normativ.

Una dintre aceste excepții vizează scrumbia, specie de pește marin care urcă pe Dunăre pentru a-și depune icrele și este capturată în perioada migrației.

De altfel, pescuitul familial al scrumbiei în Delta Dunării este permis în perioada prohibiției generale în zonele aprobate prin Planul de management al Rezervației, în perioada 9 – 19 aprilie, dacă posesorul permisului de pescuit familial folosește maximum două setci.

Perioada de prohibitie generala in 2025 pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial este de 60 zile in perioada 9 aprilie – 7 iunie 2025 inclusiv.

Perioada de prohibitie in apele care constituie frontiera de stat se instituie pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.

Restrictii pe specii in sezonul de pescuit si prohibitie 2025

-Perioada de prohibitie la stiuca este 1 februarie – 20 martie si in perioada de prohibitie generala, adica 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.

-Perioada de prohibitie la salau si biban este stabilita intre 20 martie – 7 iunie inclusiv;

-Perioada de prohibitie la lin (Tinca tinca), este stabilita intre 7 iunie – 6 iulie inclusiv;

-Perioada de prohibitie la scrumbie: vezi proiectul de ordin;

-Perioada de prohibitie la sturioni: tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;

-Perioada de prohibitie la coregon si lipan: este tot timpul anului;

-Perioada de prohibitie la pastravul indigen, pastravul fantanel si pastravul curcubeu este stabilita intre 01 octombrie – 31 martie;

-Perioada de prohibitie la calcan este 15 aprilie -15 iunie 2025 inclusiv;

-Perioada de prohibitie la: pietrar (Zingel zingel), fusar (Zingel strebel), ghiborţ de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalău vărgat (Sander volgense), asprete (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvid (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţ (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este tot timpul anului;

-Perioada de prohibitie la păstrăvul de mare: este tot timpul anului.

Restrictii pe zone in sezonul de pescuit si prohibitie 2025

-in zonele de protectie pentru resursele acvatice vii (detalii in proiectul de ordin);

-in zonele de refacere biologica pentru resursele acvatice vii (detalii in proiectul de ordin);

-in Complexul Razim – Sinoe si lacurile litorale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv;

Dispozitii specifice pentru prohibitia pescuitului 2025 in Delta Dunarii

Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor ştiucă, şalău, somn şi crap este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor din aceste specii (catch & release), cu reţinerea unui singur exemplar/zi, dintr-o singură specie.

Pescarii ce desfăşoară activităţi de pescuit recreativ/sportiv pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” nu pot transporta o cantitate de peşte mai mare de 10 kg/pescar sau 15 kg/familie, indiferent de numărul de zile în care au desfăşurat activitatea.

Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzis pescuitul recreativ/sportiv pe lacurile si canalele care nu sunt mentionate anexa 3 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 159/1266 din 24 iunie 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor penniselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate.

Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se interzice folosirea oricaror unelte de pescuit in Dunare, in fata garlelor, canalelor si privalelor de alimentare a baltilor, pe o distanta de cate 500 m de ambele parti ale gurilor de varsare, precum si in interiorul acestora, in perioada 1 martie-9 aprilie.

Exemplarele din orice specie de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice capturate in activitatea de pescuit comercial, recreativ/sportiv si familial sub dimensiunile minime legale vor fi eliberate imediat in mediul natural, indiferent de starea in care se afla.

Pentru informatii complete, citeste integral proiectul de Ordin privind prohibitia pe 2025.

