Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Cele mai ieftine oferte ale hotelurilor
Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Care sunt cele mai ieftine oferte ale hotelurilor
Începând de luni, 1 septembrie 2025, românii care merg la mare vor plăti mai puțin, odată cu începerea programului „Litoralul pentru toți”. Este vorba despre prețuri cu până la 50% mai mici față de cât am plătit în plin sezon.
Vremea este perfectă la malul mării. Sunt foarte mulți turiști pe plajă, iar ofertele sunt până la sfârșitul lunii septembrie. Cei care vor să vină la mare, dacă nu au făcut-o până acum, au de săptămâna viitoare tarife mult mai mici.
Începe programul „Litoralul pentru toți”, unde prețurile sunt și la jumătate față de cele din plin sezon. În stațiunea Mamaia, la un hotel de 2 stele, prețurile pornesc de la 80 de lei pe noapte de persoană. La 3 stele cu mic dejun inclus pornesc de la 75 de lei de persoană pe noapte, iar la hotelurile de 3 stele cu servicii all/inclusive, de la 237 de lei.
Pentru Eforie Nord, hotelierii pregătesc pachete care pornesc la hotelurile de 2 stele de la 80 de lei de persoană pe noapte, iar la hotelurile de 3 stele cu servicii all inclusive, de la 237 de lei.
În Eforie Sud, de la 80 de lei pornesc prețurile, iar vacanțele trebuie să fie de minimum 5 nopți, iar în sudul litoralului, în Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, până în Mangalia, tarifele pornesc de la 140 de lei de persoană pe noapte și ajung la 219 lei de persoană pe noapte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse online și fizic de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene
Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene Românii cu venituri mici primesc, începând din acest an, sprijin de la stat pentru a-și plăti facturile la energie electrică. Noua schemă de ajutor, numită „Tichete de energie”, a intrat în vigoare pe 1 iulie 2025 și se […]
ORA DE IARNĂ 2025 | Când se dau ceasurile înapoi anul acesta. Cum ne este afectată sănătatea de trecerea la ora de iarnă
ORA DE IARNĂ 2025 | Când se dau ceasurile înapoi cu o oră anul acesta. Cum ne este afectată sănătatea de trecerea la ora de iarnă România urmează să treacă în acest an la ora de iarnă mai devreme decât a făcut-o în 2024. Dacă anul trecut schimbarea s-a produs în noaptea de 26 spre […]
Cât costă închirierea unei garsoniere înainte de începerea anului universitar: Cu cât au crescut prețurile în marile orașe. România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară
Cât costă închirierea unei locuințe înainte de începerea anului universitar: Cu cât au crescut prețurile în marile orașe. România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară Piața chiriilor din România a luat-o razna înainte de începerea anului universitar 2025-2026, remarcă specialiștii, dar mai ales cei direct interesați de găsirea unei locuințe. În august 2025 asistăm […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Cele mai ieftine oferte ale hotelurilor
Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Care sunt cele mai ieftine oferte...
Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse online și fizic de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene
Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene Românii cu venituri...
Știrea Zilei
Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din...
VIDEO | Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele de monitorizare
Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș
Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș O...
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă Marți, 26 august...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...