Rămâi conectat

Actualitate

Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Cele mai ieftine oferte ale hotelurilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

în

De

Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Care sunt cele mai ieftine oferte ale hotelurilor

Începând de luni, 1 septembrie 2025, românii care merg la mare vor plăti mai puțin, odată cu începerea programului „Litoralul pentru toți”. Este vorba despre prețuri cu până la 50% mai mici față de cât am plătit în plin sezon.

Vremea este perfectă la malul mării. Sunt foarte mulți turiști pe plajă, iar ofertele sunt până la sfârșitul lunii septembrie. Cei care vor să vină la mare, dacă nu au făcut-o până acum, au de săptămâna viitoare tarife mult mai mici.

Începe programul „Litoralul pentru toți”, unde prețurile sunt și la jumătate față de cele din plin sezon. În stațiunea Mamaia, la un hotel de 2 stele, prețurile pornesc de la 80 de lei pe noapte de persoană. La 3 stele cu mic dejun inclus pornesc de la 75 de lei de persoană pe noapte, iar la hotelurile de 3 stele cu servicii all/inclusive, de la 237 de lei.

Pentru Eforie Nord, hotelierii pregătesc pachete care pornesc la hotelurile de 2 stele de la 80 de lei de persoană pe noapte, iar la hotelurile de 3 stele cu servicii all inclusive, de la 237 de lei.

În Eforie Sud, de la 80 de lei pornesc prețurile, iar vacanțele trebuie să fie de minimum 5 nopți, iar în sudul litoralului, în Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, până în Mangalia, tarifele pornesc de la 140 de lei de persoană pe noapte și ajung la 219 lei de persoană pe noapte.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse online și fizic de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 august 2025

De

Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene Românii cu venituri mici primesc, începând din acest an, sprijin de la stat pentru a-și plăti facturile la energie electrică. Noua schemă de ajutor, numită „Tichete de energie”, a intrat în vigoare pe 1 iulie 2025 și se […]

Citește mai mult

Actualitate

ORA DE IARNĂ 2025 | Când se dau ceasurile înapoi anul acesta. Cum ne este afectată sănătatea de trecerea la ora de iarnă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

28 august 2025

De

ORA DE IARNĂ 2025 | Când se dau ceasurile înapoi cu o oră anul acesta. Cum ne este afectată sănătatea de trecerea la ora de iarnă România urmează să treacă în acest an la ora de iarnă mai devreme decât a făcut-o în 2024. Dacă anul trecut schimbarea s-a produs în noaptea de 26 spre […]

Citește mai mult

Actualitate

Cât costă închirierea unei garsoniere înainte de începerea anului universitar: Cu cât au crescut prețurile în marile orașe. România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

27 august 2025

De

Cât costă închirierea unei locuințe înainte de începerea anului universitar: Cu cât au crescut prețurile în marile orașe. România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară Piața chiriilor din România a luat-o razna înainte de începerea anului universitar 2025-2026, remarcă specialiștii, dar mai ales cei direct interesați de găsirea unei locuințe. În august 2025 asistăm […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 15 minute

Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Cele mai ieftine oferte ale hotelurilor

Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Care sunt cele mai ieftine oferte...
Actualitateacum o oră

Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse online și fizic de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene

Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene Românii cu venituri...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 11 ore

Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din...
Ştirea zileiacum 11 ore

VIDEO | Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele de monitorizare

Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele...

Curier Județean

Curier Județeanacum 15 ore

UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș

Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș O...
Curier Județeanacum 18 ore

ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci

ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă Marți, 26 august...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial

27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea