Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Cele mai ieftine oferte ale hotelurilor

Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Care sunt cele mai ieftine oferte ale hotelurilor

Începând de luni, 1 septembrie 2025, românii care merg la mare vor plăti mai puțin, odată cu începerea programului „Litoralul pentru toți”. Este vorba despre prețuri cu până la 50% mai mici față de cât am plătit în plin sezon.

Vremea este perfectă la malul mării. Sunt foarte mulți turiști pe plajă, iar ofertele sunt până la sfârșitul lunii septembrie. Cei care vor să vină la mare, dacă nu au făcut-o până acum, au de săptămâna viitoare tarife mult mai mici.

Începe programul „Litoralul pentru toți”, unde prețurile sunt și la jumătate față de cele din plin sezon. În stațiunea Mamaia, la un hotel de 2 stele, prețurile pornesc de la 80 de lei pe noapte de persoană. La 3 stele cu mic dejun inclus pornesc de la 75 de lei de persoană pe noapte, iar la hotelurile de 3 stele cu servicii all/inclusive, de la 237 de lei.

Pentru Eforie Nord, hotelierii pregătesc pachete care pornesc la hotelurile de 2 stele de la 80 de lei de persoană pe noapte, iar la hotelurile de 3 stele cu servicii all inclusive, de la 237 de lei.

În Eforie Sud, de la 80 de lei pornesc prețurile, iar vacanțele trebuie să fie de minimum 5 nopți, iar în sudul litoralului, în Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, până în Mangalia, tarifele pornesc de la 140 de lei de persoană pe noapte și ajung la 219 lei de persoană pe noapte.

