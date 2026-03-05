UPDATE | INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia: Mansarda unei locuințe a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin de urgență

INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia: o locuință a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin de urgență

Două autospeciale de stingere cu apă și spumă intervin în aceste momente, joi, 5 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință de pe strada Liviu Rebreanu din Alba Iulia.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Alba Iulia, str Liviu Rebreanu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apa si spuna, 1 autoscara si 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE 15:19

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu degajare de fum la mansarda unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 100mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului, a precizat ISU Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

