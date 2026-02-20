INCENDIU la Vințu de Jos, zona Trei poduri: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș

Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în zona Trei poduri, în localitatea Vințu de Jos.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in loc. Vințu de Jos, zona Trei poduri.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

