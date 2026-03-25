FOTO | PANICĂ la Unirea: 50 de persoane s-au autoevacuat dintr-un autocar, după supraîncălzirea punții spate

PANICĂ la Unirea: 50 de persoane s-au autoevacuat dintr-un autocar, după supraîncălzirea punții spate

Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu ce se manifestă, astăzi, 25 martie 2026, în localitatea Unirea, la un autocar.

–

ISU Alba a transmis că incendiul nu se confirmă, fiind vorba despre o supraîncălzire a punții spate a autocarului, provocând o degajare de fum, fără flacără.

Știrea inițială

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Incendiul nu se confirmă. A fost doar o supraîncălzire a punții spate a autocarului, provocând o degajare de fum, fără flacără.

Pana la sosirea echipajelor de intervenție, din autocar s-au autoevacuat 50 de adulți.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI