FOTO | PANICĂ la Unirea: 50 de persoane s-au autoevacuat dintr-un autocar, după supraîncălzirea punții spate

Bogdan Ilea

25 martie 2026

PANICĂ la Unirea: 50 de persoane s-au autoevacuat dintr-un autocar, după supraîncălzirea punții spate

Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu ce se manifestă, astăzi, 25 martie 2026, în localitatea Unirea, la un autocar.

ISU Alba a transmis că incendiul nu se confirmă, fiind vorba despre o supraîncălzire a punții spate a autocarului, provocând o degajare de fum, fără flacără.

Pana la sosirea echipajelor de intervenție, din autocar s-au autoevacuat 50 de adulți.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Unirea.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autocar. 

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Incendiul nu se confirmă. A fost doar o supraîncălzire a punții spate a autocarului, provocând o degajare de fum, fără flacără.

Pana la sosirea echipajelor de intervenție, din autocar s-au autoevacuat 50 de adulți.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

FOTO | Profesori din România reuniți la Găbud pentru dezbateri despre rolul siguranței emoționale în procesul educațional

25 martie 2026

Profesori din România reuniți la Găbud pentru dezbateri despre rolul siguranței emoționale în procesul educațional În perioada 20-22 martie 2026, la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud (jud. Alba), a avut loc o nouă întâlnire a comunității profesorilor, cu titlul „Sinaxa Educațională”, organizată în parteneriat cu comunitatea IMPACT a jurnaliștilor. Evenimentul a adus împreună cadre […]

FOTO | Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026: Pentru a doua oară consecutiv pe locul I în Alba

25 martie 2026

Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026 Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut o performanță școlară deosebită.  Ea s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026. „Felicitări elevei Király Naomi, din […]

Alba Iulia are Skepsis 2026 – Stagiunea cu Skepsis, APOLLO și Zilele Medievale ale Bălgradului, obiectivele pentru 2026. Proiectul cadru, la aprobat în Consiliul Local

24 martie 2026

Alba Iulia are Skepsis 2026 – Stagiunea cu Skepsis, APOLLO și Zilele Medievale ale Bălgradului, obiectivele pentru 2026. Proiectul cadru, la aprobat în Consiliul Local Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința ordinară de joi, 26 martie 2026, proiectul cadru Alba Iulia are Skepsis 2026, al Asociaţiei Grupul Skepsis, care propune […]

