Incendiu la un magazin alimentar din Aiud, pornit de la o ladă frigorifică. Intervin pompierii
Un incendiu a izbucnit la o ladă frigorifică în spațiul de depozitare al unui magazin alimentar, de pe strada Ecaterina Varga din Aiud.
Potrivit ISU Alba, sectia de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Aiud, str. Ecaterina Varga.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o lada frigorifica in spatiul de depozitare al unui magazin alimentar.
Se intervine pentru stingerea incendiului.
Fara victime.
Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
