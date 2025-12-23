Rămâi conectat

UPDATE | INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o tigaie pe aragaz

INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o tigaie pe aragaz

Un incendiu a izbucnit marți seara, în jurul orei 19.00, la un apartament din municipiul Aiud. Intervin pompierii cu trei autospeciale.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Aiud, pe strada Mihai Viteazul. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un apartament.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Incendiul se manifesta la bucataria apartamentului, cu degajare de fum, fără flacără.

Casa scării nu este inundată cu fum, nu se impune evacuare.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

UPDATE 2: Incendiul este stins.

Acesta a izbucnit de la o tigaie uitată pe foc, în bucătărie.

Sa intervine în continuare pentru ventilarea fumului din interiorul apartamentului.

De asemenea, la locul incendiului, echipajul medical asistă o persoană de sex feminin de aproximativ 70 de ani cu intoxicație minoră cu fum.

