INCENDIU la Șard: Flăcările au cuprins o locuință. Pompierii din Alba Iulia intervin de urgență

O locuință din Șard a fost cuprinsă de flăcări, astăzi, 18 februarie 2026. Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale pentru stingerea incendiului.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Șard.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Ighiu.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI