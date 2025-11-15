INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 17.40, la Roșia de Secaș. Arde acoperișul unei locuințe.
Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Roșia de Secaș.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
