FOTO | Incendiu la o semiremorcă care transporta gazon pe autostrada A10, sensul Alba – Aiud: Intervin pompierii din Alba Iulia

Incendiu la o semiremorcă care transportă gazon pe autostrada A10, sensul Alba – Aiud: Intervin pompierii din Alba Iulia

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe Autostrada A10, sensul Alba – Aiud, unde o semiremorcă ce transporta gazon a fost cuprinsă de flăcări.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A10, aprox km 40, sens Alba – Aiud.

Edte vorba despre un incendiu izbucnit la o semiremorca care transporta gazon.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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