Circulația unor trenuri, modificată pentru realizarea de lucrări la infrastructură feroviară în stația Războieni: Pasagerii vor fi transbordați

Circulația unor trenuri, modificată pentru realizarea unor lucrări la infrastructură feroviară în stația Războieni: Pasagerii vor fi transbordați

Lucrările la infrastructura feroviară din stația Războieni, județul Alba, solicitate și efectuate de CNCF CFR SA, vor aduce modificări în circulația mai multor trenuri, anunță site-ul de specialitate Club Feroviar.

Modificările sunt:

în perioada 28 – 31.07.2026, trenul IR 1745 Târgu Mureș – Cluj Napoca va circula ca și tren IR 12745 în relația Târgu Mureș (plecare ora 11.51 ) – Războieni (sosire ora 12.56). În stația Războieni se va asigura transbordarea călătorilor de la tren IR 12745 la tren IR 1745.

în perioada 28 – 30.07.2026, trenul IR 1746 Cluj Napoca – Târgu Mureș va circula ca și tren IR 12746 în relația Războieni (plecare ora 18.03) – Târgu Mureș (sosire ora 19.02). În stația Războieni se va asigura transbordarea călătorilor de la tren IR 1746 la tren IR 12746.

De asemenea, vor interveni modificări și în circulația unor trenuri regio care vor fi anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată.

Călătorii sunt rugați să consulte informațiile actualizate privind circulația trenurilor înainte de efectuarea deplasării.

Sursă FOTO: Facebook

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