INCENDIU la o autoutilitară în Hăpria: Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU la o autoutilitară în Hăpria: Intervin pompierii
Un incendiu s-a produs vineri dimineață la Hăpria.
Acesta se manifestă la o autoutilitară.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Hăpria.
Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la o autoutilitară”, a transmis ISU Alba, vineri, 29 august 2025, la ora 9.10.
La fața locului a fost deplasată o autoutilitară de stingere cu apă și spumă.
foto: arhivă
