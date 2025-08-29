Rămâi conectat

INCENDIU la o autoutilitară în Hăpria: Intervin pompierii din Alba Iulia

Ioana Oprean

acum 2 ore

INCENDIU la o autoutilitară în Hăpria: Intervin pompierii

Un incendiu s-a produs vineri dimineață la Hăpria.

Acesta se manifestă la o autoutilitară.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Hăpria.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la o autoutilitară”, a transmis ISU Alba, vineri, 29 august 2025, la ora 9.10.

La fața locului a fost deplasată o autoutilitară de stingere cu apă și spumă.

