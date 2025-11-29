Incendiu la o anexă în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru lichidarea focului

Incendiu la o anexă în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Forțele ISU Alba intervin pentru lichidarea focului

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Din primele informații primite de la apelant, focul se manifestă la o anexă gospodărească.

La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor și SVSU Șugag.

Echipele ISU Alba acționează pentru lichidarea incendiului și pentru asigurarea siguranței locuințelor și persoanelor din zonă.

Actualizare:

Incendiul a fost stins.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI