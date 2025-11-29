Incendiu la o anexă în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru lichidarea focului
Incendiu la o anexă în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Forțele ISU Alba intervin pentru lichidarea focului
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Din primele informații primite de la apelant, focul se manifestă la o anexă gospodărească.
La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor și SVSU Șugag.
Echipele ISU Alba acționează pentru lichidarea incendiului și pentru asigurarea siguranței locuințelor și persoanelor din zonă.
Actualizare:
Incendiul a fost stins.
