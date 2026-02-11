INCENDIU la Blaj: un autoturism a fost cuprins de flăcări pe o stradă din oraș. Pompierii intervin de urgență

Pompierii din Blaj intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit, pe strada Eroilor, la un autoturism, astăzi, 11 februarie 2026.

,,Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în mun. Blaj, str Eroilor, fara victime.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apa si spumă”, potrivit ISU Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

