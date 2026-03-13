INCENDIU la Blaj: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care se manifestă pe o suprafață de 3.000 metri pătrați

Stația de pompieri Blaj intervine, vineri, 13 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Plopilor din municipiu, unde flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Blaj, str. Plopilor.

Din informațiile preliminare incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 3000 mp.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

