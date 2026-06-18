INCENDIU la Aiud: O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială
INCENDIU la Aiud: O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială
Pompierii din Aiud intervin, joi, 18 mai 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism de pe o stradă din municipiu.
Conform ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in mun. Aiud.
Pompierii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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