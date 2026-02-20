INCENDIU la acoperișul unei locuințe din Câlnic. Intervin pompierii

Un incendiu a izbucnit vineri noaptea, în jurul orei 22.30, la acoperișul unei case din Câlnic.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Câlnic.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Câlnic.

Foto: arhivă

