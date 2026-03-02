INCENDIU într-o localitate din comuna Lopadea Nouă: Flăcările au cuprins o locuință. Un bărbat, intoxicat cu fum, asistat medical la fața locului
INCENDIU într-o localitate din comuna Lopadea Nouă: Flăcările au cuprins o locuință. Un bărbat, intoxicat cu fum, asistat medical la fața locului
Un incendiu a izbucnit la o locuință din localitatea Băgău, comuna Lopadea Nouă. Pompierii din Aiud intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor, astăzi, 2 martie 2026.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Băgău.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Lopadea Nouă.
UPDATE 11:26
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul se manifesta cu ardere generalizată la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 25mp.
De asemenea, o persoana de sex masculin (proprietarul) este asistată medical de către echipajul SMURD, aceste prezentând intoxicație cu fum, conștient, cooperant.
Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului si înlăturarea efectelor negative produse de acesta, a mai explicat ISU Alba.
FOTO: Rol ilustrativ
