Curier Județean

INCENDIU într-o localitate din comuna Lopadea Nouă: Flăcările au cuprins o locuință. Un bărbat, intoxicat cu fum, asistat medical la fața locului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

INCENDIU într-o localitate din comuna Lopadea Nouă: Flăcările au cuprins o locuință. Un bărbat, intoxicat cu fum, asistat medical la fața locului

Un incendiu a izbucnit la o locuință din localitatea Băgău, comuna Lopadea Nouă. Pompierii din Aiud intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor, astăzi, 2 martie 2026.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Băgău.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Lopadea Nouă.

UPDATE 11:26

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifesta cu ardere generalizată la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 25mp.

De asemenea, o persoana de sex masculin (proprietarul) este asistată medical de către echipajul SMURD, aceste prezentând intoxicație cu fum, conștient, cooperant.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului si înlăturarea efectelor negative produse de acesta, a mai explicat ISU Alba.

FOTO: Rol ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Peste 600 de persoane au participat în weekend la activitățile ISU Alba cu ocazia Săptămânii Protecției Civile: Au aflat cum pot deveni salvatori, dar și măsuri de prim ajutor și preventive în situații de urgență

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

2 martie 2026

De

Peste 600 de persoane au participat în weekend la activitățile ISU Alba cu ocazia Săptămânii Protecției Civile: Au aflat cum pot deveni salvatori, dar și măsuri de prim ajutor și preventive în situații de urgență Peste 600 de persoane au participat în weekend-ul ce abia s-a încheiat la activitățile ISU Alba, organizate în județ cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

Adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

2 martie 2026

De

Adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără permis de conducere Un adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, este cercetat de polițiștii din Cugir după ce a fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără a avea […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Lancrăm, REȚINUT: A condus BĂUT și a intrat într-un stâlp cu mașina. A avut o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

2 martie 2026

De

Bărbat din Lancrăm, REȚINUT: A condus BĂUT și a intrat într-un stâlp cu mașina. A avut o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat Un bărbat de 32 de ani, din Lancrăm, a fost reținut de polițiștii rutieri din Sebeș, după ce a provocat un accident pe o stradă din municipiu și a […]

Citește mai mult