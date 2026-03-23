FOTO | INCENDIU într-o localitate din Aiud: Arde un tractor agricol. Pompierii intervin cu o autospecială

INCENDIU într-o localitate din Aiud: Arde un tractor agricol. Pompierii intervin cu o autospecială

Un incendiu a izbucnit astăzi, 23 martie 2026, la un tractor agricol din localitatea Gârbovița. Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Gârbovița.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la un tractor agricol.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apa și spumă.

UPDATE ISU Alba:

Incendiul a fost stins.

A ars instalația electrica si compartimentul motor al tractorului.

