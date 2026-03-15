INCENDIU în zona localității Cut: Arde vegetație uscată în vecinătatea DN 7

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe DN7, în zona localității Cut”, a anunțat ISU Alba, duminică, 15 martie 2026, la ora 16.33.

Potrivit informațiilor primite până în acest moment, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 2–3 hectare de vegetație uscată.

Pentru gestionarea situației au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș, în sprijin intervenind și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Sebeș.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

