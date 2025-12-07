INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii
INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Unirea, strada Mureșului, duminică, 7 decembrie.
Conform ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință in loc. Unirea , Str. Mureșului.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
