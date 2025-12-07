INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii

Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l Un tânăr de 25 de ani, din Șpring, este cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan. Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 […]