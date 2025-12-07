Rămâi conectat

Curier Județean

INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 minute

în

De

INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Unirea, strada Mureșului, duminică, 7 decembrie.

Conform ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință in loc. Unirea , Str. Mureșului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

7 decembrie 2025

De

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 18.30, la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în comuna Bistra. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

7 decembrie 2025

De

INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 13.00, la o locuință din Rimetea. Intervin pompierii din Aiud pentru stingerea flăcărilor. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Rimetea. Din […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

7 decembrie 2025

De

Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l Un tânăr de 25 de ani, din Șpring, este cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan. Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 9 ore

Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în zonele unde nu există bancomate

Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în...
Actualitateacum 12 ore

Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă”

Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă” Ministrul Educației,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul

EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul Au apărut...
Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului

Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 minute

INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii

INCENDIU în Unirea: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la...
Curier Județeanacum 5 ore

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat în Consiliul Local

Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat...
Politică Administrațieacum 7 ore

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 17 ore

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea