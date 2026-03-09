UPDATE FOTO | INCENDIU în Sebeș: Focul a cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii
INCENDIU în Sebeș: Focul a cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii
Incendiu, în seara zilei de luni, 9 martie 2026 la Sebeș.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebes, strada Drumul Sibiului.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis inițial ISU Alba la ora 23.17.
UPDATE, ora 23.21:
Echipajele au ajuns la locul intervenției.
Este vorba despre un incendiu ce se manifestă o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 25 mp.
Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului.
foto: ISU Alba
