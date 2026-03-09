Curier Județean

UPDATE FOTO | INCENDIU în Sebeș: Focul a cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii

Incendiu, în seara zilei de luni, 9 martie 2026 la Sebeș. 

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebes, strada Drumul Sibiului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis inițial ISU Alba la ora 23.17.

UPDATE, ora 23.21:

Echipajele au ajuns la locul intervenției.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 25 mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului.

foto: ISU Alba

