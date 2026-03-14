UPDATE FOTO | INCENDIU în Gârbova de Sebeș: Ard sute de baloți de paie. Intervin pompierii din Sebeș și Miercurea Sibiului, dar și SVSU Gârbova
Incendiu în Gârbova de Sebeș, sâmbătă după amiază.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine in cooperare cu Detașamentul de pompieri Mircurea Sibiului pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Gârbova.
Din informațiile preliminare este vorba despre un incendiu izbucnit la aproximativ 300 de baloți de paie.
Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ISU Alba), 1 autospecială de stingere cu apă și spumă (ISU Sibiu) și SVSU Gârbova”, a transmis ISU Alba la ora 17.24.
UPDATE ISU Alba, ora 17.39:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la baloți.
Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.
UPDATE ISU Alba, ora 18.03:
Incendiul a fost stins.
foto: ISU Alba
FOTO | Nadir Saleh, elev la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026
Nadir Saleh, elev la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026 Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj se mândrește cu o calificare la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026. Nadir Saleh, elev în clasa a X-a la colegiul blăjean, s-a calificat la faza națională […]
14-15 martie 2026 | Noile trenuri electrice pe ruta București-Timișoara și retur opresc în premieră în Alba Iulia și Blaj
Noile trenuri electrice pe ruta București-Timișoara și retur opresc în premieră în Alba Iulia și Blaj CFR Călători a anunțat, vineri, 13 martie 2026 că, începând cu 14 și 15 martie 2026, introduce în circulație trenuri noi pe o rută nouă din programul de circulație: București Nord – Brașov – Sighișoara – Blaj – Alba […]
INCENDIU de vegetație uscată la ieșirea din Blaj spre Cergău: Arde vegetație în proximitatea DJ107
INCENDIU de vegetație uscată la ieșirea din Blaj spre Cergău: Arde vegetație în proximitatea DJ107 Un incendiu de vegetație uscată s-a produs, sâmbătă, 14 martie 2026, la ieșire din Blaj spre Cergău. Arde vegetație uscată în proximitatea drumului județean. „Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în proximitatea DJ107, […]
VIDEO | Cum va fi transformată o fostă reședință de protocol a lui Nicolae Ceaușescu în hub cultural
Cum va fi transformată o fostă reședință de protocol a lui Nicolae Ceaușescu în hub cultural Consiliul Județean Timiș a...
FOTO | BNR lansează o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880
BNR lansează o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 Banca Națională a României (BNR)...
FOTO | Andra Ghișoiu (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), premiul I la Concursul Interjudețean „Pitagora”: Este singurul elev de clasa a VIII-a din Alba calificat la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026
Andra Ghișoiu (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), premiul I la Concursul Interjudețean „Pitagora”: Este singurul elev de clasa a VIII-a...
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa”
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa” Un...
FOTO | Nadir Saleh, elev la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026
Nadir Saleh, elev la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a salvat mii de copii: „Nu vile, să repari un copil înseamnă fericire“
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a...
14 martie: Parlamentul român votează transformarea României în regat. Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen va fi încoronat rege al României la 10 mai 1881
14 martie: Parlamentul român votează transformarea României în regat. Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen va fi încoronat rege al României la...