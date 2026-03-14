UPDATE FOTO | INCENDIU în Gârbova de Sebeș: Ard sute de baloți de paie. Intervin pompierii din Sebeș și Miercurea Sibiului, dar și SVSU Gârbova

INCENDIU în Gârbova de Sebeș: Ard sute de baloți de paie. Intervin pompierii din Sebeș și Miercurea Sibiului, dar și SVSU Gârbova

Incendiu în Gârbova de Sebeș, sâmbătă după amiază.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine in cooperare cu Detașamentul de pompieri Mircurea Sibiului pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Gârbova.

Din informațiile preliminare este vorba despre un incendiu izbucnit la aproximativ 300 de baloți de paie.

Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ISU Alba), 1 autospecială de stingere cu apă și spumă (ISU Sibiu) și SVSU Gârbova”, a transmis ISU Alba la ora 17.24.

UPDATE ISU Alba, ora 17.39:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la baloți.

Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.

UPDATE ISU Alba, ora 18.03:

Incendiul a fost stins.

foto: ISU Alba

