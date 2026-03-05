Curier Județean

INCENDIU în comuna Valea Lungă: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

INCENDIU în comuna Valea Lungă: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni

O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni, din comuna Valea Lungă. 

„Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Tăuni, comuna Valea Lungă.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodarească, pe o suprafață de aproximativ 30 mp.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba, joi, 6 martie 2026, la ora 8.05.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

5 martie 2026

De

Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România Numărul salariaților din județul Alba a ajuns la 101.506 persoane la finalul lunii decembrie 2025, în ușoară scădere față de luna precedentă. În aceeași perioadă, câștigul salarial mediu net a fost de 4.882 de lei, […]

Citește mai mult

Curier Județean

AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026: Ce nereguli au fost constatate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 martie 2026

De

AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026 În luna februarie 2026, inspectorii din cadrul DSVSA Alba au efectuat 136 de controale la unități din sectorul produselor de origine non-animală. Verificările au vizat operatori din industria agroalimentară care activează în domenii precum […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tot mai mulți șomeri în Alba: Peste 6.300 de persoane fără loc de muncă în decembrie 2025. Județul a depășit media națională

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

4 martie 2026

De

Tot mai mulți șomeri în Alba: Peste 6.300 de persoane fără loc de muncă în decembrie 2025. Județul a depășit media națională Numărul șomerilor înregistrați în județul Alba a crescut la finalul anului 2025, ajungând la 6.394 de persoane în luna decembrie, potrivit datelor oficiale. Comparativ cu luna anterioară, numărul acestora a fost mai mare […]

Citește mai mult