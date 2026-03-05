INCENDIU în comuna Valea Lungă: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni

AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026 În luna februarie 2026, inspectorii din cadrul DSVSA Alba au efectuat 136 de controale la unități din sectorul produselor de origine non-animală. Verificările au vizat operatori din industria agroalimentară care activează în domenii precum […]