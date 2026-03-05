INCENDIU în comuna Valea Lungă: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni
INCENDIU în comuna Valea Lungă: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni
O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni, din comuna Valea Lungă.
„Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Tăuni, comuna Valea Lungă.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodarească, pe o suprafață de aproximativ 30 mp.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba, joi, 6 martie 2026, la ora 8.05.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
